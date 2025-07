El decreto de Milei que complicó a Joaquín Levinton y conmocionó al rock nacional: "Es millonaria"

De qué se trata la deuda millonaria de Joaquín Levinton.

Joaquín Levinton es una de las voces más reconocidas del rock nacional por su aporte a la música como líder de Turf. En una entrevista que brindó recientemente, el cantante realizó una revelación que sorprendió a todos y tiene que ver con una deuda millonaria que arrastra desde hace 20 años.

En diálogo con Infobae, Joaquín Levinton repasó los momentos más memorables en su carrera y aprovechó para hablar de temas más cotidianos. Uno de ellos fue la deuda millonaria que tiene con la empresa Aysa que según indicó, viene desde hace 20 años y no está dispuesto a pagar.

Turf viene teniendo una agenda cargada de recitales en este 2025.

"Recibo mensajes todos los días donde me reclaman el pago. Pero no quieren hacerme un descuento que a mí me resulte", expresó Levinton. "Con la plata siempre fui malo, siempre calculé mal y siempre me gustó gastar la plata que tenía. No tengo ni la menor idea de hacer negocios, de cómo se hace un cheque ni si siguen existiendo. No sé cómo se hace para pagar la luz. No entiendo nada", reconoció.

El líder de Turf también dijo que tiempo atrás, una persona de su confianza le dio una mano para pagar todo mediante débito automático, pero le siguen llegando mensajes de la empresa de agua. "Salvo Aysa, algo que se llama Aysa que no sé lo que es. Recibo mensajes todos los días que quieren que vaya a pagar. Y debo 20 años porque me quedó afuera del pago del débito. La deuda que acumulo es millonaria. Pero no me saben explicar cómo tengo que pagarles", lanzó. El testimonio de Levinton causó todo tipo de reacciones, más que nada en un contexto donde Javier Milei anunció la privatización de la empresa y habilitó el corte de servicio por falta de pago.

