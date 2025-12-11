Dónde ver online "Maxton Hall", la serie de gran éxito

"Maxton Hall" ya estrenó dos temporadas y va por la tercera.

La serie Maxton Hall se transformó en uno de los fenómenos televisivos más importantes de los últimos años en plataformas de streaming. Basada en la trilogía de novelas Save, de la autora alemana Mona Kasten, la historia sigue a Ruby Bell, una estudiante inteligente que ingresa a un prestigioso internado elitista gracias a una beca, y a James Beaufort, un joven heredero adinerado, cuyas vidas chocan y se entrelazan en un romance intenso y plagado de conflictos emocionales, secretos familiares y diferencias sociales notables.

Desde su estreno el 9 de mayo de 2024, Maxton Hall se convirtió en la producción alemana más vista en la historia de la plataforma donde estrenó: alcanzó el puesto número uno en los rankings en más de 120 países y territorios durante su primera semana en línea.

¿Dónde ver "Maxton Hall" online?

La forma oficial y principal de ver Maxton Hall es a través de Amazon Prime Video. La serie es una producción original de su productora, lo que significa que solo está disponible en esa plataforma mediante suscripción.

Suscripción Prime: con una membresía activa de Amazon Prime, los usuarios pueden ver todas las temporadas completas de Maxton Hall directamente desde la aplicación o la web de Prime Video.

con una membresía activa de Amazon Prime, los usuarios pueden ver todas las temporadas completas de Maxton Hall directamente desde la aplicación o la web de Prime Video. Opciones de idioma y subtítulos: dependiendo del país, la serie se puede ver con doblaje o subtítulos en múltiples idiomas, lo que facilita su acceso global.

Equipo de la serie "Maxton Hall".

¿Cuántas temporadas tiene y quiénes forman parte del elenco?

Hasta ahora Maxton Hall cuenta con dos temporadas disponibles en Prime Video, cada una con seis episodios que siguen cada una de las adaptaciones de los libros Save Me y Save You. El elenco principal incluye a:

Harriet Herbig-Matten como Ruby Bell.

como Ruby Bell. Damian Hardung como James Beaufort.

como James Beaufort. Sonja Weißer como Lydia Beaufort.

como Lydia Beaufort. Fedja van Huêt como Mortimer Beaufort, y otros personajes que enriquecen la trama romántica y dramática.

Además, Prime Video ya confirmó una tercera temporada, basada en el último libro Save Us, aunque aún no tiene fecha oficial de estreno. La serie conecta con audiencias de todo el mundo por varios factores: la mezcla de drama romántico con dilemas de clase y crecimiento personal, la química entre los protagonistas, y el uso de escenarios impresionantes como internados y paisajes europeos. Su impacto ha generado un fuerte movimiento en redes sociales y ha colocado a sus actores entre los favoritos de plataformas de fans internacionales.