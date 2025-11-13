UBA abre la inscripción al ingreso 2026: cómo anotarse y cuándo hacerlo

La UBA abre inscripciones.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) tendrá a partir del viernes 14 y hasta el viernes 28 de noviembre abierta la inscripción al Ciclo Básico Común (CBC) 2026 para alumnos que nunca se hayan anotado en la casa de estudios. Se trata de una instancia que está dirigida a todas aquellas personas que quieran empezar una carrera en la UBA el año próximo y por primera vez iniciarán el CBC de manera presencial o a distancia con UBA XXI.

El Ciclo Básico Común (CBC) es el primer año obligatorio de todas las carreras de la UBA, una instancia que es muy importante poder atravesar y obligatoria también. Está compuesto por seis materias: dos según la orientación, dos específicas de la carrera y dos comunes. Se pueden cursar hasta tres materias por cuatrimestre, y cada una incluye dos evaluaciones parciales. El ingreso a la UBA es irrestricto y sin examen de ingreso. Los estudios de grado en la UBA son gratuitos. Para realizar el proceso de inscripción, se necesita tener el DNI argentino vigente.

Cómo anotarse al ingreso 2026 de UBA

Para incribirse se necesita seguir los siguientes pasos:

Preinscripción online (a partir del 14 de noviembre).

Presentación de la documentación requerida .

Selección de sede y turno en la web del CBC.

Para comenzar, los aspirantes deben seguir la guía publicada en la sección de Inscripciones del sitio oficial del CBC: www.cbc.uba.ar.

Nuevos estudiantes se suman a la UBA.

Qué se pide para inscribirse en UBA

Se necesita también el certificado de estudios medios completos (título secundario) legalizado por la Dirección de Legalizaciones de la UBA. La legalización se realiza a través de TAD (Trámites a Distancia) seleccionando la opción de "Solicitud de Legalización de títulos secundarios y convalidación de secundarios". Si el título aún no ha sido emitido, se debe presentar una constancia de estudios secundarios completos en trámite. El ingreso a la UBA es irrestricto y sin examen de ingreso. Los estudios de grado en la UBA son gratuitos. Para realizar el proceso de inscripción, se necesita tener el DNI argentino vigente.

Qué trámites se pueden realizar en UBA