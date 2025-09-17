YouTube: cómo activar la traducción automática en 4 simples pasos

Cualquier creador de contenido puede usar esta herramienta.

YouTube acaba de dar un paso histórico: la traducción automática de videos ya está disponible para todos los creadores, sin importar su tamaño ni idioma. Esto significa que cualquier persona en Argentina —y en el mundo— podrá acceder a contenido que antes estaba fuera de su alcance simplemente por la barrera del idioma. Ya no hablamos solo de subtítulos, sino de doblajes automáticos con voces generadas que se adaptan al idioma del espectador.

La herramienta, que hasta ahora estaba reservada a grandes figuras, ya se encuentra habilitada para cualquier canal. Desde un creador con apenas unos suscriptores hasta uno con millones, todos podrán activar la opción para que su contenido sea traducido automáticamente y llegue a nuevas audiencias globales. Para los usuarios, esto se traduce en un catálogo mucho más amplio: videos de India, Japón, Rusia o cualquier rincón del planeta estarán disponibles en tu propio idioma sin necesidad de leer subtítulos.

No más subtítulos

La gran diferencia es que no se trata de un texto superpuesto, sino de un doblaje generado por inteligencia artificial. De esta manera, los videos se pueden seguir de manera más natural, como si hubieran sido producidos directamente en español. Ejemplos como los canales de MrBeast ya demostraron que la experiencia resulta lo suficientemente fluida como para disfrutar y entretenerse sin que el idioma sea un obstáculo.

Este cambio abre una puerta inédita para los creadores pequeños, que ahora pueden llegar a audiencias en todo el mundo sin invertir grandes sumas en estudios de doblaje. Y para los usuarios, significa descubrir temáticas y voces que antes quedaban restringidas a quienes dominaban otros idiomas.

Por supuesto, no reemplaza la experiencia de escuchar la voz real del creador, pero la tecnología ofrece un nivel de calidad que hace que la propuesta valga la pena. Lo mejor es que no hay que hacer nada: simplemente, a medida que los creadores activen la función, sus videos comenzarán a aparecer doblados en diferentes idiomas.

Cómo activar la traducción automática en Youtube

Para creadores

Entrar a YouTube Studio: abrí YouTube Studio desde el navegador en tu computadora.

Ir a “Configuración” (Settings): en el menú lateral izquierdo de Studio buscá la opción “Settings” o “Configuración”.

Subir vídeos con auto-dubbing activado por defecto: dentro de Configuración, buscá “Upload defaults” o “Valores predeterminados de carga”, y ahí entrá en “Advanced settings” o “Configuración avanzada”. Ahí activás la opción “Allow automatic dubbing” (“Permitir doblaje automático”).

Revisar o publicar los doblajes generados: una vez subido el vídeo, YouTube lo procesa y crea versiones dobladas automáticamente en otros idiomas. Las encontrás en la sección “Languages” del vídeo dentro de YouTube Studio cuando el doblaje esté listo.

Si querés, podés revisar las pistas de audio dobladas, publicarlas, ocultarlas o directamente eliminarlas si no te convencen.

Para usuarios