Llega YouTube Premium Lite: cómo conseguirla la suscripción más barata

YouTube lanzó en Argentina una versión reducida y más accesible de su suscripción Premium: Premium Lite, ideal para quienes solo quieren ver videos sin interrupciones publicitarias, sin pagar de más.

Esta membresía mensual cuesta $1.299, significativamente menos que el plan individual de YouTube Premium tradicional, que sale aproximadamente $5.200 por mes. Es una opción pensada para presupuestos más ajustados sin resignar la experiencia principal.

¿Qué incluye (y qué no) este plan?

Premium Lite elimina anuncios en la mayoría de los videos de YouTube y YouTube Kids, y funciona en celulares, computadoras, Smart TVs o consolas.

Pero tiene limitaciones importantes:

No cubre anuncios en videos musicales ni en los populares Shorts.

No permite descarga de videos para ver offline ni la reproducción en segundo plano .

Tampoco incluye acceso a YouTube Music Premium.

Es ideal para disfrutar de videos sin interrupciones, siempre que no quieras funciones avanzadas de consumo multimedia.

¿Cómo suscribirse o cambiar de plan?

Activar Premium Lite es simple:

Entrá a youtube.com/premiumlite desde tu cuenta. Si ya tenés suscripción Premium, podés cambiar al plan Lite desde ajustes. Elegí Premium Lite, confirmá tu elección y listo.

Con eso, la suscripción se ajusta al nuevo precio ($1.299), y conservás acceso sin anuncios en la mayoría del contenido.

¿Quién debería elegir este plan?

Usuarios que consumen muchos tutoriales, videos de entretenimiento o noticias, y se hartan de la publicidad.

Quienes no usan YouTube Music, ni precisan escuchar música sin anuncios.

Quienes no necesitan descargas ni reproducir videos mientras usan otra app o la pantalla está apagada.

YouTube Premium Lite llegó a Argentina como una solución económica para que sigas viendo sin interrupciones, sin cargos elevados ni funciones excesiva.