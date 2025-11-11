Evangelina Anderson y escandaloso mensaje contra Demichelis: "Quiero"

El posteo de Evangelina Anderson que sería un palito a Martín Demichelis.

Evangelina Anderson volvió a generar revuelo en redes sociales con una frase que no pasó desapercibida. Desde que regresó a la Argentina y confirmó su separación de Martín Demichelis, la modelo se mantiene en el centro de la atención mediática. En las últimas horas, compartió una reflexión que muchos interpretaron como un filoso mensaje hacia su expareja.

Durante una dinámica en la que debía escribir cuál era su mayor deseo, la participante de MasterChef Celebrity sorprendió con una confesión directa y sin rodeos: “Quiero encontrar al amor de mi vida”. La frase, simple pero contundente, desató una ola de comentarios entre sus seguidores, que no tardaron en asociarla a su reciente ruptura con el exdefensor de River Plate y Bayern Múnich.

“¿Y Demichelis?”, “¿No lo había encontrado ya?”, “Se cansó de esperar”, fueron algunas de las respuestas que inundaron el posteo. Para muchos, se trató de una indirecta en medio del escándalo que marcó el final de su relación con el entrenador, luego de casi dos décadas juntos y tres hijos en común.

El presente de Evangelina Anderson

En paralelo, la modelo continúa con su participación en MasterChef Celebrity, donde su simpatía y estilo la convirtieron en una de las favoritas del público. Sin embargo, su vida personal sigue dando que hablar. Días atrás, había mostrado en sus redes un lujoso regalo que le envió un admirador secreto, detalle que volvió a alimentar las especulaciones sobre su presente sentimental.