Arde Telefe: una famosa figura renunció a Masterchef Celebrity sin previo aviso

Una figura renunció a MasterChef Celebrity.

Después de semanas de especulaciones, Valentina Cervantes finalmente habló sobre su salida de MasterChef Celebrity y aclaró que su decisión no tuvo nada que ver con los rumores que la vincularon a Wanda Nara. En diálogo con A la Barbarossa (Telefe), la pareja del futbolista Enzo Fernández fue directa: “Sí, es verdad que me voy”, confirmó frente a las cámaras, sin rodeos.

Luego, explicó los verdaderos motivos: “Mi hija, Olivia, que tiene cinco años, está escolarizada allá, en Inglaterra. Yo agarré un poco de vacaciones, pero ella estuvo viviendo un mes con el papá sola”. En ese momento, la modelo se quebró al describir lo difícil que fue estar lejos de su familia. “Mis hijos no están acostumbrados a estar con niñeras. Yo los llevo al colegio, los baño, duermen con nosotros. Y Enzo tiene una agenda muy ocupada. Esos dos o tres días que se tenía que quedar con la niñera, no está acostumbrada”, detalló.

La modelo remarcó que su prioridad sigue siendo su familia, aunque se mostró agradecida por la experiencia en el certamen culinario. “Fue una etapa hermosa, pero ahora toca volver a estar con mis hijos. Los cuatro juntos, es lo que más queremos”, expresó con una sonrisa. Cuando los panelistas le consultaron si su salida estaba vinculada a la supuesta tensión con Wanda Nara, Valentina fue tajante: “No fue por eso ni nunca sería por eso. No fue real, por lo menos yo no me enteré de nada”.

La verdad sobre su relación con Wanda Nara

Durante su paso por MasterChef Celebrity, Valentina Cervantes compartió pantalla con Wanda Nara, conductora del ciclo, en un clima de total cordialidad. Aunque en redes se especuló sobre un supuesto acercamiento entre Wanda y Enzo Fernández, la modelo lo desmintió por completo:“Re bien con Wanda. La veo en el momento de grabación, pero después no me la cruzo. Súper bien conmigo”, afirmó.

Los rumores se originaron a partir de un mensaje que, según Yanina Latorre, Wanda le habría enviado al futbolista. Sin embargo, Valentina aseguró que la relación entre ambas es profesional y sin conflictos. “No hago hincapié en esas cosas. Prefiero hablar de lo lindo que me pasa y de mis hijos”, cerró.