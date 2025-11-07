Otra figura renunció a Masterchef Celebrity enojada con el jurado.

Se conoció una nueva renuncia en Masterchef Celebrity, de una participante, aparentemente, enojada con el jurado. Qué contó el periodista Ángel de Brito en LAM, que sale por América TV.

Se trata de Eugenia Tobal quien, según De Brito, "está harta de algunos dichos del jurado" y hubo "uno que fue el colmo". "Una de las frases fue del jurado Martitegui, muchos se la bancan otros no tanto", explicó.

"Ella hizo un brownie y le habría salido genial. Como la receta tenía que ver con su mamá, el comentario no le gustó por qué le removió cosas. Le dijo Martitegui '¿Qué tenes en la cabeza? ¿Cómo vas a presentar esto?'", siguió el periodista y agregó: "Eso no lo pusieron al aire".

Luego, Ángel de Brito sumó: "A ella le gusta, hablé con ella cuando estaba por empezar y estaba muy emocionada. Pero vos grabás 825 horas y después sale una cosita. Es así porque el formato es así".

Ángel de Brito informó que Eugenia Tobal renunció a Masterchef Celebrity

La renuncia anterior: por qué Valu Cervantes deja Masterchef Celebrity

Más temprano esta semana, Ángel de Brito confirmó que Valu Cervantes renunció al reality de cocina. "Renunció por Enzo Fernández, porque le pidió que se vuelva. No aguanta más, él es super celoso", señaló el periodista, quien añadió que influyó el cruce en vivo con Wanda Nara: "Wanda se hizo la picante, Valu no es ninguna gila y le contestó más picante, pero lo editaron".