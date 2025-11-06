Se conoció el verdadero motivo por el que Valu Cervantes renunció a Masterchef Celebrity.

En medio del furor por Masterchef Celebrity, se conoció el verdadero motivo por el que Valentina Cervantes, participante y pareja del futbolista del Chelsea y de la Selección Argentina, Enzo Fernández, renunció al reality de cocina.

La noticia la dio el periodista Ángel de Brito, que conduce LAM por América TV. "Ya renunció y se despide en cinco días", anticipó De Brito.

"Renunció por Enzo Fernández, porque le pidió que se vuelva. No aguanta más, él es super celoso", continuó el periodista, quien añadió que influyó el cruce en vivo con Wanda Nara: "Wanda se hizo la picante, Valu no es ninguna gila y le contestó más picante, pero lo editaron".

Por su parte, Yanina Latorre señaló: "El arreglo era que se quedaba el bebé acá con ella porque es muy chiquito y la nena más grande, como va el colegio, se iba a quedar con su papá en Europa con la niñera. La nena volvió para el día de la madre y no se quiso volver porque la extraña. Entonces la familia queda separada".

Valentina Cervantes y el futbolista Enzo Fernández.

Qué pasó entre Valentina Cervantes y Wanda Nara

En las últimas semanas, circuló un rumor que aseguraba que Wanda Nara le había enviado mensajes a Enzo Fernández. Sin embargo, la conductora de Masterchef lo desmintió. "Aprovecho para aclarar que las pavadas que dicen de mí con tu marido son falsas". Cervantes respondió a esa frase pidiéndole a la conductora que estuviera "tranquila", porque no pasaba "nada", pero Wanda insistió: "Me gusta ser clara a mí".