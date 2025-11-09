Un futbolista de la selección argentina habría encarado a Valentina Cervantes.

La noticia de que Valentina Cervantes no seguirá en MasterChef Celebrity estremeció a los más acérrimos fanáticos del reality de Telefe, ya que era una de las mejores contendientes y una firme candidata para ganar. Según los rumores que surgieron luego, si bien esta ya habría tenido por contrato su baja en algún punto, debido a que tenía que retornar a Inglaterra junto a sus hijos para retomar su vida diaria allí, su pronta partida podría deberse a Enzo Fernández.

"Renunció por Enzo Fernández, porque le pidió que se vuelva. No aguanta más, él es super celoso", expresó Ángel de Brito en LAM, haciendo memoria del episodio de los aparentes mensajes de Wanda Nara al futbolista del Chelsea: "Wanda se hizo la picante, Valu no es ninguna gila y le contestó más picante, pero lo editaron".

Un compañero de Enzo Fernández en la selección, detrás de Valentina Cervantes

Thiago Almada, el compañero de Enzo que habría querido encarar a Valentina Cervantes.

Para reafirmar esto, Paula Varela contó en Intrusos uno de los episodios que derivaron en la reconciliación de la pareja: la ocasión en que un jugador de la Selección Argentina, compañero del ex River y campeón del mundo en Qatar, quiso encarar a "Valu" luego de la ruptura. "Ella vino acá, se instaló y él volvió porque, según lo que me cuentan, hablando con alguien muy cercano a Enzo Fernández se enojó mucho", explicó la panelista.

"A mí lo que me cuentan, aunque jamás se van a hacer cargo de eso, el que le estaba arrimando el bochín es Thiago Almada, que hizo que se le muevan los patos a él. No está casado, está solo. Le dio celos a Enzo", soltó la trabajadora de prensa, en alusión al joven de 24 años que fue toda una sorpresa de Scaloni para el Mundial, teniendo en cuenta que por entonces militaba en la MLS (aunque ahora está en el Atlético Madrid).