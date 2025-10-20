Quién es el funcionario del Gobierno con el que estaría saliendo Evangelina Anderson.

La mediática Evangelina Anderson estaría en pareja con un funcionario del gobierno de Javier Milei y en las últimas horas se expresó sobre el tema. Qué dijo Anderson.

El periodista de espectáculos de El Nueve Gustavo Méndez se hizo eco del rumor que circuló que aseguraba que Evangelina Anderson estaría en pareja con el director de Seguridad en Eventos Deportivos de la Nación, Franco Berlín. Sin embargo, la mediática lo negó.

En sus redes sociales, Gustavo Méndez aseguró que Franco Berlín habría reservado un palco en la cancha de Huracán para ir a ver el recital de los Guns N' Roses junto a "su novia, Evangelina Anderson" y su hermana, Celeste.

Sin embargo, cuando le preguntó a Evangelina Anderson por privado, en una conversación por WhatsApp que compartió en su cuenta de Instagram, la participante de Masterchef Celebrity fue contundente en su rechazo. "Tiene 25 años Fran y es el chico que sale con mi hermana", le respondió.

El descargo del periodista tras la respuesta de Evangelina Anderson

Lo cierto es que, desde que hace unos meses se separó del exfutbolista y actual entrenador Martín Demichelis, Evangelina Anderson ya estuvo vinculada a varios hombres, todos negados por ella. Ahora, tras su contundente respuesta, el periodista de El Nueve igualmente plasmó su opinión. "Evangelina me respondió que no, que es con la hermana mayor, pero mi fuente me dice que recontra están saliendo. El tiempo dirá. Tal vez niega porque es una cuestión de que es algo reciente, o pasajero, o de una cuestión de edad. ¿Qué creen?", expresó.