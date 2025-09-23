Eros Ramazzotti explicó el video con Evangelina Anderson

Eros Ramazzotti rompió el silencio tras el video viral en el que se lo ve intentando besar a Evangelina Anderson durante un encuentro en la Semana de la Moda de Milán. El cantante italiano envió un audio al programa Pan y Circo (Radio Rivadavia) que luego fue reproducido en Desayuno Americano (América).

En el audio, el cantante italiano aclaró la situación en la que se vio envuelto en los últimos días y le restó importancia: “Ahora sabes que toda la Argentina está hablando de un beso 'divertente' con la chica. Somos solo amigos, no estoy con nadie, un beso grande a todo el mundo, te quiero mucho Argentina”.

La modelo argentina, recién separada de Martín Demichelis, compartía un almuerzo con amigas como Majo Martino y Milca Gili cuando ocurrió la escena que se viralizó. En el video, Evangelina se agacha para esquivar el gesto del artista mientras el grupo reacciona entre risas. Ante las especulaciones de romance, Milca Gili, amiga de ambos, dio su versión en el programa de Pamela David: “Yo lo llamé para ir a almorzar porque me parecía divertido. Él nos recibió en su casa, almorzamos, tomamos café, helado, la pasamos súper bien”.

El encuentro en la casa de Eros Ramazzotti

Milca Gili relató que antes de entrar al hogar del cantante italiano les pidió a sus amigas que dejaran los celulares para resguardar su privacidad: “Cuando entramos a la casa, yo les dije ‘chicas, por favor, dejen los celulares, no saquen ninguna foto a nada’”. Sin embargo, al salir para tomarse la foto grupal, Eros comenzó a cantar y el grupo decidió grabar el momento. Fue entonces cuando se produjo el intento de beso que desató el revuelo en redes sociales.