Evangelina Anderson estaría saliendo con "famoso" y "casado"

Evangelina Anderson estaría saliendo con un "famoso casado".

Hace poco menos de un mes, Evangelina Anderson confirmó que se separó de Martín Demichelis luego de 18 años de matrimonio, lo cual generó un cimbronazo en el mundo del espectáculo. Mucho se habló al respecto: desde si hubo una tercera en discordia, hasta cuáles serían los próximos brazos que rodearían a ambos.

Respecto a esto último, pareciera que la actriz ha encontrado alguien, según evidenció Yanina Latorre en SQP. "Esto lo sé hace un tiempo, tengo todo: sé cómo se conocieron, dónde, dónde se encontraban. Ahora digo encontraban porque el anduvo visitando a una chica de otra nacionalidad en otro lado", señaló primeramente la conductora del ciclo que se emite por América.

Evangelina Anderson, con un hombre "famoso" y "casado"

Luego de ese comentario, explicó que el único motivo por el cual no habló de eso antes, es porque el hombre en cuestión está casado y con hijos. "Él está casado y yo familias no arruino", lanzó primeramente, diciéndole a sus compañeros del panel que "aunque ustedes acá me maten y estén haciéndome preguntas siete horas yo no voy a decir el nombre por la familia".

Evangelina Anderson mantuvo un matrimonio de 18 años con Martín Demichelis, fruto del cual nacieron tres hijos.

Sin embargo, profirió una crítica contra la ahora ex esposa de Demichelis: "A mí no me gusta el mensaje de Evangelina Anderson, que se hace la llorona por los hijos y se termina engrampando a alguien que también tiene pibes". Ante esta situación, Majo Martino le comentó que habló al respecto con la modelo y esta última desmintió categóricamente el affaire: "Me dijo que no, off the record, por más que me quedaría callada. Desde el 2005 que la conozco y nunca salió con un tipo casado". Fue allí cuando Yanina sacó el irremediable ancho de espadas: "La tengo grabada. Soy tan zorra que los mandé a grabar para ver si era verdad y los tengo. Que no me lo niegue".