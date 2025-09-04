Durísimo descargo de Evangelina Anderson contra Demichelis: "El tiempo que perdí".

Se conoció un duro descargo de la mediática Evangelina Anderson contra Martín Demichelis, después de su separación. Qué dijo Evangelina Anderson.

La información la reveló el periodista Pepe Ochoa en LAM, donde contó que está saliendo con un hombre ocho menor que ella. Según contó Ochoa, Anderson le habría dicho: "Estoy recuperando el tiempo que perdí".

"Perdí mucho tiempo y ahora me voy a divertir. La voy a pasar bárbaro", le habría dicho Evangelina Anderson a Ochoa, según reveló el propio panelista.

Una panelista del ciclo que sale por América TV agregó: "Una de las amigas de ella me dijo que está a full en general, porque tiene mucho laburo, pero con los tipos está en otro nivel". "Yo le pregunté y ella me lo minimizó. Me dijo: ‘La paso bien, me vas a ver con un montón de gente porque estoy recuperando el tiempo que perdí", insistió Pepe Ochoa, relatando lo que le dijo la protagonista.

La separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis

El pasado 13 de agosto, tras rumores de separación entre la mediática y el ex director técnico de River Plate, Pepe Ochoa confirmó la noticia. Están oficialmente separados. Yanina (Latorre) lo ha contado en algún momento y después salió una desmentida, pero ya hablaron por separado en el colegio sobre esta situación por los hijos", señaló en LAM "Se dijo que ella se había borrado unos tatuajes. Hablé con el tatuador, porque yo le pregunté a Evangelina ‘¿te estás borrando el tatuaje de Martín?’ y me pone ‘no, jajaja’. Me deja de contestar. Voy a buscar en el entorno del tatuador y efectivamente empezó un proceso para borrarse“, agregó..