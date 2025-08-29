Salió a la luz la nueva conquista de Evangelina Anderson, separada de Demichelis: "Le dijo que sí"

La nueva vida de Evangelina Anderson, separada de Demichelis.

La periodista Marcela Tauro confirmó la nueva conquista de Evangelina Anderson tras su separación del ex futbolista Martín Demichelis. La modelo será parte del reality MasterChef Celebrity, con la conducción de Wanda Nara: los picantes detalles de Tauro sobre la relación entre las dos mujeres y por qué podrían dar que hablar.

Todo empezó con un enigmático de Intrusos (América TV) en el que Marcela Tauro deslizó: "La que dijo que sí (a MasterChef Celebrity) era enemiga de Wanda. La que le dijo que sí es actriz de comedia, modelo de publicidad [...] Es una bella mujer, eterna... Es enemiga histórica de Wanda relacionada con el mundo del fútbol". Luego de anunciar que se trataba de una "botinera separada", la periodista anunció que se trataba de Evangelina Anderson.

"Hoy son amigas y vecinas. Evangelina le dijo que sí enseguida", agregó Marcela Tauro. Evangelina Anderson y Martín Demichelis se separaron tras 17 años de matrimonio y tres hijos en común. La pareja ya había atravesado diversas versiones de crisis a lo largo de su historia. Una de las más comentadas surgió durante su estadía en México, cuando circularon rumores de separación y supuestas infidelidades por parte del ex director técnico de River Plate.

MasterChef Celebrity empezará a grabarse a finales de septiembre y entre los posibles participantes figuran Luis Ventura, Marixa Balli, "La Joaqui", Florencia Peña, Lizy Tagliani, Fernando Dente, Emmanuel Horvilleur, Chano, Valeria Mazza, Gabriela Sabatini, Carola Reyna y Sebastián Estevanez, entre otros.

La conductora que le dijo que no a Wanda: "Le hubiera encantado"

Por otro lado, Tauro reveló que una famosa conductora se negó al ofrecimiento de MasterChef, pese a que le interesaba el formato: "La que dijo que no es la señora Julieta Prandi. A ella le hubiera encantado, pero tenía que dejar la radio porque graban de tarde.

MasterChef Celebrity volverá al aire en octubre y Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui repetirán sus roles de jurados. El programa será la antesala de una nueva temporada de Gran Hermano, donde volverán los famosos como participantes.