Una figura de América TV confirmó su historia con Demichelis: "Me buscó toda la noche"

Una periodista de América TV confirmó su historia con Martín Demichelis.

Martín Demichelis quedó envuelto en un nuevo escándalo mediático tras su separación de Evangelina Anderson. En este caso, una periodista figura de América TV reveló su historia con el exentrenador de River Plate y aseguró: "Me buscó toda la noche".

En efecto, la persona que aseguró tener una anécdota con Martín Demichelis es Luciana Elbusto. Según la periodista, de pasos por A la tarde y LAM, el por entonces jugador de Bayern Münich le insistió para que se vayan "juntos" de un boliche en el año 2007.

"Lo conocí hace mucho tiempo en Sunset, en diciembre de 2007, una semana antes de que él empiece a estar con Evangelina. Yo no sabía quién era", aseguró Luciana Elbusto, y agregó: "Tenía pelo largo y a mí los hombres de pelo largo, no me van. Era la época de Gran Hermano e íbamos a bailar todo el tiempo ahí. Me miraba, corría una cortina de los box, hasta que me encaró y me dijo que tenía miedo que yo fuera un paparazzi, sí lo era, pero no dije nada".

Luciana Elbusto aseguró que con Martín Demichelis no pasó nada

Para finalizar, y dejar en claro que con Martín Demichelis no ocurrió nada aquella noche, Luciana Elbusto remató: "No me gustó en lo más mínimo. Dijo para que nos vayamos juntos y nunca pasó nada". Hasta el momento, el extécnico de River aún no se pronunció sobre su vida privada y la reciente separación de Evangelina Anderson.