Jorge Rial y Marcela Tauro tuvieron idas y vueltas en el último tiempo.

Marcela Tauro habló por primera vez sin tapujos sobre su relación con Jorge Rial, con quien compartió gran parte de su carrera en los medios. La periodista contó cómo fue el momento en que se distanciaron y se pelearon y también se refirió a cómo está ahora.

Tauro estuvo como invitada en el ciclo de América TV, SQP, el nuevo éxito de Yanina Latorre en el canal del cubo multicolor. En ese contexto fue que la conductora dio a conocer todo sobre su pelea con Jorge Rial: "Hoy por hoy está todo bien con Rial, de hecho, el otro día me lo crucé en la calle".

"Es bueno trabajar con él, a mí me ha dado mucho lugar. A ver, yo tenía que sanar lo del último tiempo, yo me fui mal de Intrusos, nos peleamos por el tema Mühlberger y no voy a mentir, hubo dos ocasiones en que yo desconocí, primero cuando pasó lo de Ventura y ese día conmigo. Sentí un click", continuó Tauro en su descargo. Y siguió: "Además un mes antes de ese episodio, habíamos ido con Polino a la casa de él, que se había casado con Romina Pereiro y nos habían invitado a cenar para mostrarnos la casa y demás. Igual yo no tenía el grado de amistad que tenía Ventura ¡Eso no! Pero para mí él es uno de los mejores conductores y yo volvería a trabajar con él sin problema".

La revelación de Yanina Latorre sobre Jorge Rial

La conductora habló sobre el presente del periodista y en su descargo contó algo inesperado sobre su colega. "¡Está Rial de vacaciones en Bruselas con la novia y tenemos foto! ¡Nuestros seguidores son lo más! Ahora le escribí a él para cotejar, yo me hablo con él ¡Tenemos re buena onda! Estuvimos peleados, pero salvo que yo te odie porque seas una inútil como Estefi Berardi, igual yo te hablo, porque es una cuestión profesional”, comenzó Latorre. Y luego respondió una pregunta en relación a si le gustaba Rial "¡Siiii, me encanta! Para mí el tiene las manos más lindas de la televisión ¡Me encantan! Es un tipo buen mozo, yo miro todo, manos, pies. ¡Soy muy detallista! Hasta ahora digo eso".