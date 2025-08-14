Evangelina Anderson contó la verdad de su separación con Demichelis: "Hace bastante"

Evangelina Anderson habló de su separación de Demichelis: "Hace bastante".

Después de semanas de rumores, Evangelina Anderson confirmó públicamente que su relación con Martín Demichelis llegó a su fin tras 18 años juntos. La modelo habló con la prensa a la salida de la grabación de Los 8 Escalones (El Trece) y, aunque evitó dar demasiados detalles, dejó en claro que la ruptura no es reciente.

“Sí, estoy separada, sí, estoy separada”, aseguró de manera contundente a Puro Show. Consultada sobre el tiempo que llevaban distanciados, agregó: “Detalles no doy, pero sí hace bastante”. La exmodelo y actual figura televisiva señaló que mantiene un vínculo cordial con el entrenador de River Plate: “Sí, claro, nos llevamos bien. Quedamos en buen término, en buena relación. Está todo bien, súper bien”.

Anderson remarcó que su prioridad absoluta en esta etapa son sus hijos. “Mi prioridad son mis hijos, la paz de ellos y su estabilidad”, subrayó, dejando entrever que busca mantener la armonía familiar por encima de cualquier conflicto. En cuanto a cómo atraviesa este momento, se mostró fuerte y optimista: “Estoy muy bien, tengo muchos amigos, una familia maravillosa, mis hijos y el trabajo, que estoy trabajando muchísimo y muy contenta”.

La inesperada separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis

Al ser consultada sobre los rumores que apuntaban a una posible infidelidad, Anderson fue tajante: “No voy a dar detalles. No, no, no”. Además, confirmó que el proceso de divorcio ya está en marcha: “Estamos en eso”. Por otro lado, reconoció que la separación no fue sencilla: “18 años es mucho tiempo. Tampoco voy a decir ‘estoy saltando en una pata’, por supuesto que no. Estamos tratando de salir adelante, como 30 mil parejas que se separan”.

La modelo también quiso dejar en claro que siempre enfrentó la situación con respeto hacia la prensa y su familia: “No me escapé nunca, me gusta darles nota porque ustedes siempre me dieron un lugar importante. Pero mi vida no es un show y mi familia no es un circo”.