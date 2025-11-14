Qué película recomendada de Netflix ver este fin de semana del 15 y 16 de noviembre 2025

"Frankenstein" (2025)

La nueva versión de Frankenstein, dirigida por el mexicano Guillermo del Toro, se convirtió en una de las películas más comentadas del momento. Estrenada recientemente en Netflix, esta obra es una apuesta segura para disfrutar el fin de semana: combina terror, emoción y una profunda reflexión sobre la condición humana. Además, tiene un sello especial de orgullo latino, con Del Toro detrás de cámara y el guatemalteco-estadounidense Oscar Isaac como protagonista.

Del Toro, reconocido por clásicos como El laberinto del fauno y La forma del agua, retoma en Frankenstein una de sus obsesiones más personales: los monstruos como metáfora del alma humana. Su versión del clásico de Mary Shelley no se limita a reproducir una historia conocida, sino que la reinterpreta con una sensibilidad visual y emocional única. Aquí, el monstruo no es solo una criatura temible, sino un ser que despierta compasión y cuestiona la frontera entre la vida y la muerte, entre la creación y la destrucción.

El increíble equipo de "Frankenstein"

Oscar Isaac brilla en el papel del doctor Victor Frankenstein, un hombre atormentado por la pérdida y por su ambición de crear vida a cualquier precio. Su interpretación es contenida, dolorosa y profundamente humana, lo que aporta una nueva dimensión al personaje. A su lado, Jacob Elordi, en una actuación sorprendente, encarna a la criatura con una mezcla de fragilidad y brutalidad que conmueve. Mia Goth completa el triángulo principal con un personaje femenino fuerte y enigmático, que rompe los moldes del cine de terror tradicional.

Elenco de "Frankenstein", disponible en Netflix.

La dirección artística es otro de los grandes aciertos. Cada escena parece una pintura gótica en movimiento, con una iluminación cuidada al detalle y una atmósfera que alterna la belleza con lo macabro. La banda sonora, sutil y melancólica, acompaña perfectamente ese tono poético y oscuro que caracteriza al director.

Ver Frankenstein este fin de semana es mucho más que ver una película: es sumergirse en un universo visual y emocional que solo Guillermo del Toro puede construir. Además, su presencia en Netflix la vuelve accesible para todos los públicos, una oportunidad ideal para disfrutar en casa de una obra que combina arte, reflexión y talento latino en su máxima expresión.

Con su mirada humana sobre lo monstruoso, Frankenstein confirma que los grandes clásicos pueden renacer y seguir diciendo algo nuevo. Una cita obligada para los amantes del cine contemporáneo con historias deslumbrantes.