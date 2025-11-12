¿Habrá temporada 2 de "Simplemente Alicia" en Netflix?

"Simplemente Alicia", disponible en Netflix.

La nueva serie colombiana Simplemente Alicia, disponible en Netflix, plantea una historia que mezcla comedia romántica, drama y dilemas morales: en su primera temporada. La protagonista Alicia Fernández (interpretada por Verónica Orozco) lleva una vida aparentemente plena junto a su esposo, el escritor exitoso Alejo Valdés (Michel Brown). Pero el reencuentro con un antiguo amor: Pablo Guevara (Sebastián Carvajal), un exsacerdote que decidió abandonar su hábito por ella, desencadena una doble vida: Alicia se casa en secreto también con Pablo, sin que Alejo lo sepa.

La producción de Estudios RCN para Netflix se articula en 19 episodios de aproximadamente 40 - 45 minutos. La trama se sumerge en preguntas incómodas: ¿puede alguien querer dos vidas al mismo tiempo? ¿Qué pasa cuando el deseo choca con la estabilidad? ¿Hasta dónde llega la culpa cuando buscamos amor sin renuncias? Alicia afronta la tensión de sostener sus dos vínculos, el matrimonio oficial y el clandestino, con todos los engaños, mentiras autoimpuestas y consecuencias que ello entraña.

El tono es de drama + comedia, con una apuesta de producción que juega con escenarios urbanos de Bogotá para contrastar la vida ordenada que Alicia aparenta con el caos emocional que oculta. En palabras de la propia producción, la serie toca temas como segundas oportunidades, la culpa y las mentiras necesarias para mantener el amor.

¿Habrá una segunda temporada de "Simplemente Alicia"?

Respecto a la posibilidad de una segunda entrega, todavía no hay confirmación oficial de Netflix. Diversos medios especializados señalan que, al momento, no se ha anunciado que Simplemente Alicia vaya por una temporada 2. La plataforma suele esperar unas 4 a 6 semanas tras el estreno para analizar métricas clave como descargas, finalización de episodios y retención de usuarios, antes de decidir renovaciones.

Si se decidiera una segunda temporada, podría llegar hacia finales de 2026 o principios de 2027, en función de esos resultados. En resumidas cuentas: la puerta está abierta, pero aún no se puede dar por segura la continuidad de la serie.

Elenco de la serie "Simplemente Alicia".