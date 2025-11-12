Reparto de "Frankenstein", la película de Netflix de Guillermo del Toro: lista de actores

La esperada adaptación de la novela clásica de Mary Shelley, titulada Frankenstein (2025) y dirigida por Guillermo del Toro, revive el mito del hombre que desafía a la muerte bajo un lente gótico, emocional e introspectivo. Ambientada en una Europa de finales del siglo XIX, la película narra la historia del ambicioso científico Víctor Frankenstein, quien reúne restos humanos y diseña un cuerpo para dar vida a un ser único: la criatura conocida simplemente como “el Monstruo”.
Del Toro va más allá de la mera reconstrucción del clásico de terror: su versión enfatiza el dolor del abandono, la culpa creador-criatura y, como él mismo lo ha dicho, pregunta por la paternidad, el legado y la responsabilidad de quien «hace» vida. La criatura, lejos de ser un monstruo desprovisto de humanidad, deviene un ser que siente, aprende, sufre y reclama un lugar. Víctor, a su vez, descubre que la creación lo rebasa y que el castigo puede venir de su propia voluntad desmedida.
Elenco y personajes principales de "Frankenstein"
- Oscar Isaac como Víctor Frankenstein. Isaac da vida a un científico brillante, carismático y egocéntrico que se ve impulsado por una obsesión creativa: vencer a la muerte. Según el director, Víctor posee una energía casi “rock star” cuando ingresa al laboratorio, una reinterpretación alejada del estereotipo del científico lúgubre.
- Jacob Elordi como la criatura. Elordi interpreta la criatura resultante del experimento de Víctor, un ser ensamblado, consciente de su abandono y decidido a reclamar su lugar. Del Toro destacó que “los ojos de Jacob” transmiten la humanidad necesaria para el personaje.
- Mia Goth como Lady Elizabeth Harlander / Baronesa Claire Frankenstein. Goth interpreta un papel dual: por un lado Elizabeth, la prometida del hermano menor de Víctor y por otro la baronesa Claire, madre fallecida del científico. Su personaje representa el vínculo emocional roto, el deseo de conexión y la figura femenina que desafía la ciencia masculina que domina el relato.
- Christoph Waltz como Henrich Harlander. Waltz desempeña al tío millonario y fabricante de armas que financia los experimentos de Víctor, introduciendo la dimensión industrial-militar al proyecto científico.
- Felix Kammerer como William Frankenstein. Kammerer interpreta al hermano menor de Víctor, la figura inocente, querida y sacrificada del linaje Frankenstein. Su muerte (o desaparición) se convierte en el desencadenante del experimento y del conflicto entre creador y criatura.
El director de "Frankenstein", Guillermo del Toro
Guillermo del Toro nació el 9 de octubre de 1964 en Guadalajara, México. Desde niño mostró interés por los monstruos, la magia y el cine fantástico; fundó una compañía de efectos especiales y empezó a dirigir en los años ochenta. Su ópera prima fue Cronos (1993), que ya mezclaba horror, fábula y sensibilidad, lo que se convertiría en su sello personal.
En el caso de Frankenstein, Del Toro lleva años persiguiendo el proyecto: su interés en la novela de Mary Shelley lo remontaba incluso a la década del 2000. Lo vemos en esta película con una historia de horror, pero como un examen de la creación, el abandono, la culpa y la redención.