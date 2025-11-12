Reparto de "Frankenstein", la película de Netflix de Guillermo del Toro: lista de actores

Reparto de "Frankenstein", de Guillermo del Toro.

La esperada adaptación de la novela clásica de Mary Shelley, titulada Frankenstein (2025) y dirigida por Guillermo del Toro, revive el mito del hombre que desafía a la muerte bajo un lente gótico, emocional e introspectivo. Ambientada en una Europa de finales del siglo XIX, la película narra la historia del ambicioso científico Víctor Frankenstein, quien reúne restos humanos y diseña un cuerpo para dar vida a un ser único: la criatura conocida simplemente como “el Monstruo”.

Del Toro va más allá de la mera reconstrucción del clásico de terror: su versión enfatiza el dolor del abandono, la culpa creador-criatura y, como él mismo lo ha dicho, pregunta por la paternidad, el legado y la responsabilidad de quien «hace» vida. La criatura, lejos de ser un monstruo desprovisto de humanidad, deviene un ser que siente, aprende, sufre y reclama un lugar. Víctor, a su vez, descubre que la creación lo rebasa y que el castigo puede venir de su propia voluntad desmedida.

Elenco y personajes principales de "Frankenstein"

Oscar Isaac como Víctor Frankenstein. Isaac da vida a un científico brillante, carismático y egocéntrico que se ve impulsado por una obsesión creativa: vencer a la muerte. Según el director, Víctor posee una energía casi “rock star” cuando ingresa al laboratorio, una reinterpretación alejada del estereotipo del científico lúgubre.

Oscar Isaac.

Jacob Elordi como la criatura. Elordi interpreta la criatura resultante del experimento de Víctor, un ser ensamblado, consciente de su abandono y decidido a reclamar su lugar. Del Toro destacó que “los ojos de Jacob” transmiten la humanidad necesaria para el personaje.

Jacob Elordi.

Mia Goth como Lady Elizabeth Harlander / Baronesa Claire Frankenstein. Goth interpreta un papel dual: por un lado Elizabeth, la prometida del hermano menor de Víctor y por otro la baronesa Claire, madre fallecida del científico. Su personaje representa el vínculo emocional roto, el deseo de conexión y la figura femenina que desafía la ciencia masculina que domina el relato.

Mia Goth.

Christoph Waltz como Henrich Harlander. Waltz desempeña al tío millonario y fabricante de armas que financia los experimentos de Víctor, introduciendo la dimensión industrial-militar al proyecto científico.

Cristoph Waltz.

Felix Kammerer como William Frankenstein. Kammerer interpreta al hermano menor de Víctor, la figura inocente, querida y sacrificada del linaje Frankenstein. Su muerte (o desaparición) se convierte en el desencadenante del experimento y del conflicto entre creador y criatura.

Felix Kammerer.

El director de "Frankenstein", Guillermo del Toro

Guillermo del Toro nació el 9 de octubre de 1964 en Guadalajara, México. Desde niño mostró interés por los monstruos, la magia y el cine fantástico; fundó una compañía de efectos especiales y empezó a dirigir en los años ochenta. Su ópera prima fue Cronos (1993), que ya mezclaba horror, fábula y sensibilidad, lo que se convertiría en su sello personal.

En el caso de Frankenstein, Del Toro lleva años persiguiendo el proyecto: su interés en la novela de Mary Shelley lo remontaba incluso a la década del 2000. Lo vemos en esta película con una historia de horror, pero como un examen de la creación, el abandono, la culpa y la redención.