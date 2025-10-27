De qué trata y reparto de "Frankenstein", la película de Netflix dirigida por Guillermo del Toro

Oscar Isaac, Guillermo del Toro y Jacob Elordi en la presentación de "Frankenstein".

La esperada adaptación del clásico de la literatura gótica llega de la mano del cineasta mexicano Guillermo del Toro: se trata de Frankenstein (2025), basada en la novela de Mary Shelley de 1818. La trama presenta a Víctor Frankenstein, un científico brillante pero egocéntrico que, llevado por su ambición, da vida a una criatura en un experimento osado. Sin embargo, ese acto de “creación” desencadena tragedia tanto para el creador como para su obra, y el filme aborda la relación creador-criatura, el anhelo de trascendencia y las consecuencias de intentar ejercer el poder divino.

En cuanto a su lanzamiento, la película tuvo su premiere mundial en el 82nd Venice International Film Festival el 30 de agosto de 2025. En salas de cine seleccionadas en Estados Unidos el estreno limitado comienza el 17 de octubre de 2025, y a nivel mundial estará disponible en Netflix a partir del 7 de noviembre de 2025.

Elenco principal de "Frankenstein"

Oscar Isaac interpreta a Víctor Frankenstein.

Jacob Elordi da vida a la criatura creada por Frankenstein.

Mia Goth aparece como Elizabeth.

Felix Kammerer figura como William Frankenstein.

Christoph Waltz también integra el elenco, como Henrich Harlander.

Charles Dance completa este como Leopold Frankenstein.

Rodaje y guion de "Frankenstein"

La producción de Frankenstein fue un proyecto de largo aliento para del Toro, quien lleva años apuntando a esta obra. En la fase de desarrollo, el director ya hablaba de su deseo de adaptar esta historia desde la década del año 2000, y el impulso definitivo llegó con el apoyo de Netflix. La filmación principal comenzó el 12 de febrero de 2024 en Toronto, Canadá, y concluyó el 30 de septiembre de 2024. Además, se rodaron escenas adicionales en Escocia, en la Royal Mile de Edimburgo, así como en otras locaciones del Reino Unido.

Del Toro declaró que la elección de Toronto fue deliberada, por contar con equipos técnicos en los que él confía tras décadas de trabajar allí: “estos son personas que he seleccionado… sé lo que van a entregar.” En cuanto al guion, el cineasta explica que buscó hacer algo más que un simple horror-monstruo: “Quería una película hecha a mano a escala épica… los sets son enormes, el vestuario y los objetos hechos a mano".

Guillermo del Toro se ha convertido en uno de los directores más admirados del cine contemporáneo, especialmente en el género fantástico. Entre sus trabajos más reconocidos figuran El laberinto del fauno (2006), La forma del agua (2017) —que le valió cuatro premios Oscar, incluyendo mejor película y mejor director— y Nightmare Alley (2021). Su cine combina lo monstruoso, lo fantástico y lo emocional, y con Frankenstein retoma ese universo con una nueva dimensión: la de la tragedia humana detrás del monstruo y del creador.