Reparto de "La Diplomática", temporada 2: quiénes actúan en la serie de Netflix

"La Diplomática", segunda temporada.

La segunda temporada de La Diplomática aterriza en Netflix con un pulso mucho más tenso y personal. La producción creada por Debora Cahn retoma la historia de la embajadora estadounidense Kate Wyler (interpretada por Keri Russell) en Londres, Inglaterra, justo cuando el tablero diplomático y su vida íntima comienzan a entrelazarse de forma peligrosa.

La trama se centra en cómo Kate, llegada al Reino Unido tras un ataque a un buque británico, debe demostrar que el primer ministro está implicado en una conspiración internacional, lo que la obliga a moverse con cautela. Su propio país aliado, el Reino Unido, le impone límites severos, como que “Estados Unidos y Reino Unido no se espían entre sí” y que confiar en fuentes tradicionales podría comprometerla. Al mismo tiempo, su matrimonio con Hal Wyler (Rufus Sewell) aparece cada vez más en conflicto: los fantasmas del pasado, los recovecos de la política y el desgaste confluyen.

Elenco y personajes de "La Diplomática"

Con una combinación de tensión internacional, conflicto personal y alianzas políticas cada vez más resbaladizas, la segunda temporada de La Diplomática consolida su perfil como uno de los thrillers de política más atractivos de la pantalla. Además de contar con un elenco que fluye bien como equipo y que cautiva con la interpretación de sus personajes. A continuación te presentamos al elenco principal.

Kate Wyler (Keri Russell): embajadora de EE.UU. en el Reino Unido. Procedente del mundo de la diplomacia de crisis, debe adaptarse a un entorno de alta política y alianzas complejas. En esta temporada, su principal reto es investigar una conspiración en territorio aliado, lo que pone a prueba tanto su formación profesional como su integridad personal.

Keri Russell, como Kate Wyler.

Hal Wyler (Rufus Sewell): esposo de Kate, ex diplomático de carrera. Su relación con ella está marcada por el poder, la ambición y los compromisos profesionales. En esta temporada aparece cada vez más involucrado en el juego político, lo que genera tensión: Kate sospecha que Hal tiene secretos que podrían afectar su carrera y su matrimonio.

Rufus Sewell, como Hal Wyler.

Austin Dennison (David Gyasi): ministro británico de Asuntos Exteriores. En esta temporada, su ambición y sus dobles intenciones salen a la luz con mayor claridad, lo que complica la labor de Kate. Aunque formalmente es aliado, sus intereses personales lo convierten en uno de los ejes oscuros de la trama.

David Gyasi, como Austin Dennison.

Grace Penn (Allison Janney): vicepresidenta de los Estados Unidos aparece con un rol más relevante en esta temporada. Grace percibe que Kate podría estar aspirando a su puesto, lo que genera una rivalidad soterrada. Su presencia amplía la dimensión interna de la política estadounidense en la serie.

Allison Janney, como Grace Penn.

Nicol Trowbridge (Rory Kinnear): es el primer ministro británico, uno de los personajes más complejos y ambiguos de la serie. Su figura adquiere una dimensión oscura en la nueva temporada por sus decisiones políticas y su presunta implicación en el ataque al buque británico.

Rory Kinnear, como Trowbridge.

Lydia Trowbridge (Pandora Colin): esposa del primer ministro británico, un personaje que se mueve en las sombras del poder desde la órbita británica. Aunque no es el foco principal, su influencia y conexiones políticas emergen en esta temporada como un factor inesperado en la trama de conspiración.