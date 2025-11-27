Un colectivo atropelló y mató a una mujer en Chacarita

Un fatal accidente vial tuvo lugar este jueves en plena Avenida Corrientes y Avenida Forest, en el barrio porteño de Chacarita. Un colectivo de la línea 76 embistió contra una mujer mientras cruzaba ambas calles cercanas al cementerio. Toda la secuencia quedó grabada por las cámaras de seguridad del mismo vehículo.

El hecho sucedió a plena luz del día, cuando el interno 1330 de la empresa Lope de Vega se detuvo por un semáforo en rojo sobre Corrientes. Según puede observarse en los registros de las cámaras, el conductor aprovechó ese intervalo para mirar su teléfono celular, que mantenía guardado al costado del asiento. Segundos después, el vehículo retomó la marcha y comenzó a doblar en dirección a Avenida Lacroze.

Las cámaras del colectivo captaron cada detalle de lo que ocurrió a continuación. En el instante del giro, el chofer desvió la mirada del camino para revisar el espejo retrovisor izquierdo. De acuerdo a lo que muestran las imágenes, no logró divisar a la mujer que cruzaba por la senda peatonal. La embestida fue directa e inevitable.

Antes del impacto, se escucha en el video una frenada brusca ante la presencia de la mujer. Sin embargo, la inercia del colectivo terminó arrastrándola varios metros y dejándola tendida sobre la avenida. En la siguiente escena, el chofer grita desesperado, repitiendo “no, no, no… por favor”, mientras desciende corriendo para intentar asistir a la víctima.

Los pasajeros, también conmocionados, bajaron del vehículo para ayudar. En tanto, otras personas que estaban en la zona se acercaron rápidamente a auxiliar a la víctima. La mujer permanecía inmóvil, mientras el conductor regresaba a la cabina para llamar al 911.

La mujer falleció a las pocas horas en el Hospital Pirovano

Personal del SAME llegó minutos más tarde y trasladó a la víctima al Hospital Pirovano, en Coghlan. Allí ingresó con politraumatismos severos y falleció al cabo de unas horas debido a las lesiones provocadas por el fuerte golpe.