Qué gigante tecnológico chino llega a la Argentina con sus electrodomésticos

La nueva propuesta de TCL incluye lavasecarropas, lavarropas y heladeras.

El fabricante chino TCL, conocido en el país por sus televisores y smartphones, anunció su desembarco en el mercado argentino de electrodomésticos línea blanca, con una propuesta que incluye lavasecarropas, lavarropas y heladeras. Con este lanzamiento, la marca busca consolidarse como una opción integral para el hogar, combinando tecnología, diseño y eficiencia energética.

Desde la compañía destacaron que esta expansión “lleva el ADN tecnológico de TCL al hogar”, ofreciendo soluciones pensadas para la vida moderna y el consumo inteligente. Los nuevos productos incorporan funciones de automatización, ahorro de energía y comodidad de uso, orientadas a un público que prioriza la practicidad sin resignar estilo.

Cómo son los nuevos electrodomésticos de TCL

TCL DuoCare: lavado y secado en un solo paso

El lavasecarropa TCL DuoCare es el producto estrella de esta nueva línea. Se trata de un equipo 2 en 1 con capacidad para lavar hasta 10 kg y secar hasta 6 kg en un mismo ciclo. Su Motor Direct Drive Inverter, sin correa, ofrece un funcionamiento silencioso y eficiente, mientras que el lavado con vapor garantiza una limpieza profunda que elimina bacterias y alérgenos.

Además, su tambor tipo panal de abeja protege las prendas más delicadas, y las funciones Wash & Dry 60’ y lavado con aire caliente permiten un ciclo rápido y más higiénico. Incluye bloqueo para niños, programación inteligente y la posibilidad de agregar ropa olvidada sin reiniciar el lavado.

EFFIWASH: eficiencia y durabilidad

El lavarropas TCL EFFIWASH también incorpora motor Inverter y el sistema Stains Free, que autolimpia el tambor para mantenerlo libre de residuos. Su tecnología AntiVibe Suspensión reduce vibraciones y ruido, incluso durante el centrifugado. Está disponible en versiones de 6, 8 y 10 kg, y su diseño compacto permite instalarlo bajo mesada.

Heladeras No Frost Total

Las nuevas heladeras TCL No Frost Total incluyen la tecnología Air Cooled, que evita el descongelado manual y mantiene una temperatura estable en todo el interior. Gracias al sistema Multi-Air Flow, el aire frío circula de manera uniforme, y el panel Electronic Control permite ajustar la temperatura con precisión.

Completan su equipamiento el Twin Eco Inverter (compresor y ventilador inverter), iluminación LED, puerta reversible, alarmas inteligentes y acabado Metal Cool.

Con esta apuesta, TCL refuerza su presencia en Argentina y se posiciona como una marca que busca combinar innovación, diseño y eficiencia energética en cada rincón del hogar.