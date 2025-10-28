EN VIVO
Electrodomésticos

Qué gigante tecnológico chino llega a la Argentina con sus electrodomésticos

TCL amplía su propuesta de equipos en el país con el arribo de sus electrodomésticos de línea blanca. Cómo son los nuevos productos. 

28 de octubre, 2025 | 20.27

El fabricante chino TCL, conocido en el país por sus televisores y smartphones, anunció su desembarco en el mercado argentino de electrodomésticos línea blanca, con una propuesta que incluye lavasecarropas, lavarropas y heladeras. Con este lanzamiento, la marca busca consolidarse como una opción integral para el hogar, combinando tecnología, diseño y eficiencia energética.

Desde la compañía destacaron que esta expansión “lleva el ADN tecnológico de TCL al hogar”, ofreciendo soluciones pensadas para la vida moderna y el consumo inteligente. Los nuevos productos incorporan funciones de automatización, ahorro de energía y comodidad de uso, orientadas a un público que prioriza la practicidad sin resignar estilo.

Cómo son los nuevos electrodomésticos de TCL

TCL DuoCare: lavado y secado en un solo paso

El lavasecarropa TCL DuoCare es el producto estrella de esta nueva línea. Se trata de un equipo 2 en 1 con capacidad para lavar hasta 10 kg y secar hasta 6 kg en un mismo ciclo. Su Motor Direct Drive Inverter, sin correa, ofrece un funcionamiento silencioso y eficiente, mientras que el lavado con vapor garantiza una limpieza profunda que elimina bacterias y alérgenos.

Además, su tambor tipo panal de abeja protege las prendas más delicadas, y las funciones Wash & Dry 60’ y lavado con aire caliente permiten un ciclo rápido y más higiénico. Incluye bloqueo para niños, programación inteligente y la posibilidad de agregar ropa olvidada sin reiniciar el lavado.

El lavasecarropa TCL DuoCare es el producto estrella de esta nueva línea.

EFFIWASH: eficiencia y durabilidad

El lavarropas TCL EFFIWASH también incorpora motor Inverter y el sistema Stains Free, que autolimpia el tambor para mantenerlo libre de residuos. Su tecnología AntiVibe Suspensión reduce vibraciones y ruido, incluso durante el centrifugado. Está disponible en versiones de 6, 8 y 10 kg, y su diseño compacto permite instalarlo bajo mesada.

Heladeras No Frost Total

Las nuevas heladeras TCL No Frost Total incluyen la tecnología Air Cooled, que evita el descongelado manual y mantiene una temperatura estable en todo el interior. Gracias al sistema Multi-Air Flow, el aire frío circula de manera uniforme, y el panel Electronic Control permite ajustar la temperatura con precisión.

MÁS INFO

Completan su equipamiento el Twin Eco Inverter (compresor y ventilador inverter), iluminación LED, puerta reversible, alarmas inteligentes y acabado Metal Cool.

Con esta apuesta, TCL refuerza su presencia en Argentina y se posiciona como una marca que busca combinar innovación, diseño y eficiencia energética en cada rincón del hogar.

Trending
Televisión
Fantino quiso cancherear y Grabois lo humilló en vivo: "Vos sos"
Las más vistas