2x1 en electrodomésticos en supermercados: dónde comprar con descuentos y en cuotas

Cómo aprovechar las mejores ofertas en electrodomésticos.

¿En búsqueda de encontrar buenos descuentos en electrodomésticos para aprovechar en los supermercados más grandes del país? ChangoMás, Jumbo y Carrefour lanzaron una nueva ola de descuentos y planes de financiación en pequeños con rebajas que alcanzan hasta el 60%. Se trata de una serie de ofertas que pueden ser muy beneficiosas para ahorrarse algunos pesos y no sobrecargar las tarjetas de crédito justo antes de que llegue el verano.

Las ofertas que brindan con este plan los mencionados supermercados abarcan desde productos de cocina y limpieza hasta artículos para el cuidado del hogar con cuotas fijas o sin interés. Elementos claves en la casa de todo argentino que obligan a la aventura de encontrar sitios donde se puedan hallar buenos precios y financiación. Las promociones, disponibles tanto en tiendas físicas como en las plataformas online oficiales, se aplican por tiempo limitado y están sujetas a disponibilidad. En los sitios web de cada supermercado figuran los precios actualizados, los plazos de vigencia y las condiciones de pago.

Uno por uno, todos los descuentos que se pueden encontrar en electrodomésticos

Descuentos en Jumbo de hasta 50 % y 12 cuotas

Freidora de aire Nex AFM1624BK: con 40% off, a $77.250.

Nex AFM1624BK: con 40% off, a $77.250. Aspiradora sin bolsa Smartlife VC18BLB: 20% off, a $137.599.

Smartlife VC18BLB: 20% off, a $137.599. Freidora Oster Dual 7.6L: con 20% off, a $351.999.

con 20% off, a $351.999. Horno eléctrico Nex de 9 litros: 50% off, a $48.675 .

50% off, a . Participan marcas como Oster, Atma, Electrolux, Smartlife, Nex y Sodastream.

Rebajas de hasta el 60% en Changomás y cuotas sin interés

Freidora de aire Oster 4L , con 60% off, a $95.999.

, con 60% off, a $95.999. Cafetera Peabody expresso roja , con 40% off, a $149.999.

, con 40% off, a $149.999. Freidora Maverick digital 6.5L , con 30% off, a $108.499.

, con 30% off, a $108.499. Licuadora de mano Midea 850W, con 20% off, a $87.999.

Carrefour brinda 2x1 y 12 cuotas fijas en artículos seleccionados

Supermercados ofrecen rebajas y financiación.

En este caso, las promociones combinan descuentos con la modalidad 2x1, que permite adquirir dos productos iguales o diferentes dentro de la misma promoción al precio de uno. Además, se puede pagar en 12 cuotas fijas con tarjetas Visa o Mi Carrefour Crédito. Una posibilidad realmente muy buiena para intentar aprovechar en un momentoi en el que es importante cuidar el bolsillo y llegar bien a fin de mes.