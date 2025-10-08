Octubre llega con beneficios reales para que los clientes del Banco Provincia puedan comprar sus regalos y realizar festejos por el Día de la Madre.

Octubre llega con buenas noticias para el consumo y el bolsillo familiar. Como parte del Día de la Madre, Banco Provincia despliega un paquete de promociones que combinan descuentos en rubros populares con financiación extendida en productos de tecnología, hogar e indumentaria.

Las iniciativas incluyen rebajas directas a través de Cuenta DNI y cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard, además de una acción especial en Provincia Compras para quienes buscan planificar regalos o adquirir bienes durables antes de fin de año.

Uno por uno, todos los beneficios de Cuenta DNI y Banco Provincia para el Día de la Madre

Hasta 18 cuotas sin interés en Provincia Compras

Del 7 al 10 de octubre, la tienda online Provincia Compras ofrecerá hasta 18 cuotas sin interés en productos seleccionados. La promoción abarca electrodomésticos, tecnología, artículos para el hogar e indumentaria, y se consolida como una de las opciones más fuertes del mes para realizar compras anticipadas.

Descuentos en indumentaria, perfumerías y librerías

El sábado 11 y el sábado 18 de octubre, los clientes del Banco Provincia accederán a 20% de descuento y hasta 4 cuotas sin interés en indumentaria, casas de deportes, farmacias y perfumerías, sin tope de reintegro, al pagar con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del banco.

Las librerías adheridas también ofrecerán beneficios: 10% de descuento y hasta 4 cuotas sin interés, sin límite de devolución. Estas promociones apuntan no solo a incentivar las compras por el Día de la Madre, sino también a impulsar la recuperación del consumo cultural y educativo, un rubro fuertemente afectado por la recesión de los últimos años.

Cuenta DNI.

Cuenta DNI: 30% en gastronomía el fin de semana del Día de la Madre

El sábado 18 y domingo 19 de octubre, la billetera digital Cuenta DNI ofrecerá 30% de descuento en locales de gastronomía adheridos, con un tope de reintegro de $8.000 por persona. El beneficio estará disponible en bares, restaurantes, cafés y cervecerías de toda la provincia.

La promoción es parte de una política sostenida del Banco Provincia para fomentar el consumo en pymes gastronómicas, uno de los sectores más golpeados por la inflación y los costos operativos.

¿Dónde consultar los comercios adheridos?

Para saber qué ferias, mercados, comercios y universidades, entre otros locales de distintos rubros que participan de estas promociones de Cuenta DNI de este mes, se puede consultar el sitio web oficial de Banco Provincia o la sección “Promociones” dentro de la aplicación.