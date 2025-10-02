Descuentos en carnicerías en octubre 2025: qué días ahorrar hasta 35%

Octubre llega con descuentos en todos los rubros con Cuenta DNI, pero el más esperado es el de carnicerías, granjas y pescaderías.

La recesión económica no da respiro y cada peso cuenta. En un contexto de alta inflación y bolsillos ajustados, la billetera digital más usada por las y los bonaerenses, Cuenta DNI, se consolidó como una herramienta clave para llegar a fin de mes. Octubre no es la excepción: el calendario de descuentos trae jornadas de ahorro que, bien aprovechadas, permiten estirar el presupuesto familiar.

El dato más esperado: el sábado 11 de octubre, las carnicerías, granjas y pescaderías adheridas tendrán un 35% de descuento, con un tope de $6.000 por persona. Es decir, se puede gastar hasta $17.000 en un solo ticket y recuperar $6.000, un alivio directo en la mesa diaria.

Carnicerías con 35%: el beneficio más esperado

El ahorro más fuerte de octubre se concentra en las proteínas. De acuerdo al cronograma oficial de Cuenta DNI, el sábado 11 habrá 35% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías, con un tope de $6.000 de reintegro por persona.

Esto significa que, con un gasto de $17.000, se alcanza el máximo ahorro posible. En un rubro golpeado por la inflación y con la carne como termómetro del humor social, la medida busca dar un respiro al consumo popular.

Cuenta DNI.

Día de la Madre: 30% en gastronomía

La segunda gran promoción será durante el fin de semana del 18 y 19 de octubre, en coincidencia con el Día de la Madre. Habrá un 30% de descuento en gastronomía, con tope de $8.000 por persona, lo que equivale a un consumo total de $26.700.

Desde bodegones hasta restaurantes gourmet, el beneficio apunta a incentivar el consumo en una de las fechas comerciales más importantes del año, en la que suelen movilizarse tanto el comercio como la cultura gastronómica argentina.

Otros descuentos y ofertas para aprovechar en octubre de 2025

Además de las carnicerías y el Día de la Madre, el programa mantiene sus clásicos beneficios:

Comercios de cercanía: 20% todos los viernes (tope $4.000 por jornada).

20% todos los viernes (tope $4.000 por jornada). Ferias y mercados bonaerenses: 40% todos los días (tope $6.000 semanal).

40% todos los días (tope $6.000 semanal). Universidades: 40% de descuento diario en comercios adheridos (tope $6.000 por semana).

40% de descuento diario en comercios adheridos (tope $6.000 por semana). Librerías: 10% los lunes y martes, sin tope.

10% los lunes y martes, sin tope. Farmacias y perfumerías: 10% los miércoles y jueves, sin tope.

10% los miércoles y jueves, sin tope. Cuotas sin interés: son tres todos los días con Visa o Mastercard adheridas.

¿Dónde consultar los comercios adheridos?

Para saber qué ferias, mercados, comercios y universidades participan de estas promociones de Cuenta DNI de este mes, se puede consultar el sitio web oficial de Banco Provincia o la sección “Promociones” dentro de la aplicación.