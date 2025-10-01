Descuentos Cuenta DNI en octubre 2025: cuándo se puede comprar con el 35% en carnicerías y beneficios por el Día de la Madre

Cuenta DNI es una de las herramientas de consumo más usadas en la provincia de Buenos Aires.

Cuenta DNI es una de las herramientas de consumo más usadas en la provincia de Buenos Aires, con más de 8 millones de personas que la eligen para pagar y aprovechar los descuentos. Este octubre de 2025, el Banco Provincia vuelve a lanzar un paquete de beneficios que apuntan tanto al ahorro cotidiano como a fechas clave en el calendario.

Las promociones de Cuenta DNI son un termómetro de bolsillo para medir el impacto de la inflación en la vida diaria. Octubre suma rebajas especiales para el Día de la Madre, además de descuentos en carnicerías, supermercados y comercios esenciales.

Uno por uno, todos los descuentos de Cuenta DNI para octubre de 2025

Día de la Madre: 30% de descuento en gastronomía

El fin de semana del 18 y 19 de octubre, los comercios de gastronomía adheridos ofrecerán 30% de descuento con tope de $8.000 por persona, lo que equivale a consumos de hasta $26.700. Una propuesta pensada para celebrar en familia sin que la salida golpee tanto al bolsillo.

Carnicerías y alimentos: 35% de descuento en octubre

El sábado 11 de octubre se aplicará el beneficio más esperado: 35% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías. El tope de reintegro será de $6.000 por persona, alcanzable con consumos de $17.000.

Además, todos los viernes habrá 20% en comercios de cercanía con un límite de $4.000 semanales (equivalente a compras por $20.000).

Las ferias y mercados bonaerenses también continúan con su descuento del 40% todos los días, con un tope de $6.000 semanales, mientras que en universidades se repite el mismo beneficio en comercios adheridos.

Cuenta DNI.

Cultura, perfumerías y cuotas sin interés

Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% los miércoles y jueves, también sin límite.

10% los miércoles y jueves, también sin límite. Comercios no alimenticios: tres cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y Mastercard vinculadas a la app.

¿Dónde consultar los comercios adheridos?

Para saber qué ferias, mercados, comercios y universidades participan de estas promociones de Cuenta DNI de este mes, se puede consultar el sitio web oficial de Banco Provincia o la sección “Promociones” dentro de la aplicación.

Paso a paso, cómo descargar Cuenta DNI

Para aprovechar estos descuentos, es necesario contar con la aplicación Cuenta DNI instalada en el celular. Para descargarla, seguí estos pasos: