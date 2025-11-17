Riquelme fulminó a Mauricio Macri por su salida de Boca: "Me empujaron a irme"

Riquelme volvió a destrozar a Macri por su salida forzada de Boca rumbo a Barcelona en el 2002.

Juan Román Riquelme, el presidente de Boca Juniors, volvió a fulminar a Mauricio Macri por su intempestiva salida del club rumbo a Barcelona de España en el 2002. Durante la entrevista con el podcast Enfocados, del exdelantero peruano Jefferson Farfán, el máximo ídolo de la historia del "Xeneize" recordó los oscuros detalles de la venta al gigante catalán por alrededor de 13 millones de dólares.

De hecho, el exenganche recordó le secuestraron a su hermano Cristian Riquelme, luego de haberse negado a irse un año antes porque quería continuar con la camiseta "azul y oro". El 10 arremetió duramente contra la gestión del entonces mandamás de la entidad de La Ribera, por el insólito manejo institucional ante la propuesta del cuadro "azulgrana" desde Europa.

Riquelme apuntó contra Macri por su tormentosa salida de Boca rumbo a Barcelona: "Yo quería jugar toda la vida acá"

Consultado al respecto de aquella situación, el exmediocampista de la Selección Argentina rememoró que "fue linda y rara. Llegó en junio del 2002". Incluso, resaltó: "Un año antes, en medio de la Copa (Libertadores), Boca me vendió al Barcelona. Me quedé acá y me voy al año siguiente. Yo quería jugar toda la vida en Boca y mi papá también. Imagínate, me fui cinco años y medio a Europa, y no me vino a ver un partido... Él quería que juegue acá y yo quería también".

Acerca de los motivos por los que finalmente salió a España, Román relató: "Pero me terminé yendo porque en abril, me secuestraron a mi hermano y me empujaron a que me vaya. ´Está vez, te lo devolvemos, pero te tenes que ir´...". "Y me fui, estaba (Louis) Van Gaal (DT de Barcelona) y aprendí un montón, pero me dijo: ´Yo no te pedí´. Y le agradecí por la honestidad”, profundizó.

Riquelme no quiso jugar contra Boca cuando se retiró: "Al estar Argentinos en la B, sabía que no lo enfrentaría"

"Yo decidí ir a Argentinos, pese a que me quería retirar en Boca", reconoció el emblema azul y oro sobre el adiós al fútbol profesional a finales del 2014. "Elegí ir ahí porque no quería jugar ante Boca y al estar en la B, sabía que no lo enfrentaría. Cuándo ascendimos, me retiré para no venir a La Bombonera con otra camiseta. Boca puede vivir sin mi, pero yo no puedo vivir sin Boca... Boca es mi vida", sentenció crudamente.

Los números de Riquelme como jugador de Boca

Debut: vs. Unión de Santa Fe (2-0),10-11-96, Torneo Apertura.

Partidos oficiales: 394 en cuatro etapas.

Goles: 92.

Asistencias: 123.

Títulos: 11 (Apertura 1998, 2000, 2008 y 2011; Clausura 1999; Copa Libertadores 2000, 2001 y 2007; Copa Intercontinental 2000; Recopa Sudamericana 2008 y Copa Argentina 2012).

