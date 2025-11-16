Boca ganó 2 a 0 ante Tigre y quedó como líder de la Zona A

Boca Juniors venció por 2 a 0 a Tigre en La Bombonera, en el duelo correspondiente a la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2025. El 'Xeneize' se impuso con goles de Ayrton Costa a los 73 minutos y de Edinson Cavani de penal en tiempo de descuento

Video: los goles de Costa y Cavani para el triunfo de Boca

El resumen de la victoria de Boca ante Tigre en La Bombonera

Durante el transcurso del primer tiempo, el equipo local desplegó una sólida estrategia ofensiva que sorprendió a las líneas defensivas de su contrincante, las cuales focalizaron su planteo en la cuestión colectiva, pero no logaron anular las individualidades. Sin embargo, las imprecisiones en las definiciones sellaron el frustrante 0 a 0 en el resultado del final de la primera parte.

En el complemento del duelo, el “Xeneize” regresó al campo de juego con una actitud más agresiva sin perder solidez en la defensa. En el minuto 27 del segundo tiempo, el mediocampista Leandro Paredes realizó el tiro de esquina que terminó en el cabezazo preciso del defensor central Ayrton Costa.

A los 47 minutos del segundo tiempo, en tiempo de descuento, el árbitro Darío Herrera sancionó penal por una mano del defensor Tomás Cardona. El encargado de ejecutarlo fue el uruguayo Edinson Cavani, quien regresó al terreno de juego tras superar una lesión después de dos meses: con un fuerte remate cruzado, el 'Matador' sentenció el marcador final.

Formaciones probables de Boca y Tigre

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera, Carlos Palacios; Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel.

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Tomás Cardona, Federico Álvarez; Gonzalo Piñeiro, Jalil Elías, Sebastián Medina, Elías Cabrera; David Romero, Ignacio Russo.

El técnico de Boca, Claudio Úbeda, tiene dos bajas confirmadas para este encuentro. Lautaro Di Lollo recibió la quinta amarilla en el triunfo frente a River y será una baja obligada pensando en el choque ante el Matador. Su reemplazante será Nicolás Figal, quien volvería a la titularidad luego de cuatro meses. La última vez que el defensor había sido titular fue en julio, en el empate 0-0 frente a Argentinos por la primera fecha del Clausura.

Por otra parte, Milton Giménez llegó a la cuarta amarilla ante el Millonario y una amonestación más lo marginaría del duelo de octavos de final. Teniendo en cuenta que las tarjetas se limpian a partir de los playoffs, será reservado el próximo domingo y lo reemplazará Ander Herrera, de muy buenos ingresos en los últimos partidos. Al igual que Figal, el mediocampista vasco lleva un largo tiempo sin ser titular: su último partido desde el arranque fue en el debut por el Mundial de Clubes ante Benfica, el 16 de junio. Sin embargo, a diferencia de Figal, el ex-Athletic Bilbao sumó minutos en los últimos seis encuentros. Juan Barinaga y Carlos Palacios, que habían sido candidatos a salir del once, finalmente se mantendrán en la titularidad.

Por el lado de Tigre, Diego Dabove tiene a casi todo el plantel a disposición, salvo Jabes Saralegui, quien continúa recuperándose del edema óseo que arrastra desde el partido con Newell's. El volante no será arriesgado y apunta a estar disponible en un hipotético cruce de octavos de final.

En principio, Dabove repetiría el equipo que viene de vencer al Pincha. El Matador mantendría la misma formación que le dio resultado ante Estudiantes, con David Romero e Ignacio Russo como dupla ofensiva. Guillermo Soto, Joaquín Laso y Sebastián Medina, quienes están con cuatro amarillas, deberán tener especial cuidado para no perderse un eventual cruce de playoffs.

Boca vs. Tigre: ficha técnica