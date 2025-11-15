Ganó todo con Boca, hizo historia, se peleó con Macri y se fue del club por culpa del corralito

Un histórico de Boca contó su pelea con Macri y su drama con el corralito

Un exjugador de Boca Juniors reveló la crisis personal que atravesó en plena época de corralito en nuestro país durante el 2001. El histórico exhombre del "Xeneize" que ganó todo con la "Azul y Oro" se vio obligado a dejar el club y antes de hacerlo tuvo una peleaa con Mauricio Macri, en ese entonces presidente de la institución. Por supuesto, sus dichos no tardaron en trascender ya que se trata de un importante referente que dejó su huella a lo largo de los años.

El protagonista es nada más y nada menos que Óscar Córdoba, quien defendió los tres palos del equipo durante varios años y levantó varios trofeos. Sin embargo, fue también víctima de la crisis que azotó Argentina durante el gobierno de Fernando de la Rúa y no dudó en contarlo en una reciente entrevista brindada en el podcast Agradable y Claro. A su vez, contó cuáles fueron las palabras que le dijo al entonces dirigente antes de pasar a vestir otra camiseta.

Óscar Córdoba, de la pelea con Macri a su salida de Boca en plena crisis del 2001

"Estaba peleado con Macri, me quitó la posibilidad de llegar al Tottenham, del que tuve oferta cuando salí campeón de la Copa Libertadores y perdí la Intercontinental con el Bayern Munich. La oferta llegó, fue real. No se pudo, tuve charlas con la gente del Tottenham", contó el referente colombiano en la nota. A su vez, contó lo que le dijo el directivo en esa situación: "Macri me dijo 'me ofrecen 3 millones de dólares y nosotros queremos 5'. Le dije que tenía 32 años y que ni mi madre iba a pagar eso por mí".

Óscar Córdoba con la Copa Libertadores consguida con Boca

Claro que no fue la única respuesta que enfureció al arquero en ese momento ya que el expresidente argentino le contestó: "Entramos en el problema del corralito, el contrato se va a devaluar de acuerdo a lo que devalúe la moneda". Ante esto, el arquero lo cruzó: "Yo con usted firmé un contrato en dólares. Entonces tengo que irme". Y así fue, luego de que afirme que se iría al primer equipo que llegue finalmente se fue y su carrera continuó en el Perugia de Italia donde jugó durante 6 meses con el objetivo de mantener la categoría, lo cual logró y poco después emigró al Besiktas de Turquía.

Los números de Óscar Córdoba en Boca

Partidos jugados : 93 oficiales entre 1997 y 2001.

: 93 oficiales entre 1997 y 2001. Goles recibidos : 97.

: 97. Vallas invictas : 32.

: 32. Títulos: Torneo Apertura 2008, Torneo Clausura 2009, Torneo Apertura 2000; Copa Libertadores 2000 y 2001; Copa Intercontinental 2000.

Córdoba eligió al mejor compañero que tuvo en Boca

En otra entrevista reciente con el podcast Sisepuedcast, el referente colombiano opinó sobre quién fue el mejor compañero con el que compartió plantel desde su arribo en 1997 hasta su salida a finales del 2001 para jugar en Italia. En sus declaraciones, el arquero aseguró que si bien tuvo la fortuna de jugar con Diego Armando Maradona, el que más lo sorprendió fue Juan Román Riquelme, el actual presidente del elenco "Xeneize".