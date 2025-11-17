Así quedan los partidos de playoffs del Torneo Clausura 2025 en el fútbol argentino

El Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino está llegando a su fin, en cuanto a la etapa regular. El domingo 16 de noviembre se jugaron seis partidos fundamentales que definieron a algunos de los equipos clasificados a los playoffs, mientras que otros no lograron meterse entre los primeros ocho clasificados de su grupo. Este lunes finalizará la jornada con otros cuatro encuentros que establecerán de manera definitiva a los 16 conjuntos que lucharán por un nuevo título y la posibilidad de clasificarse directamente a la Copa Libertadores 2026.

En la Zona A, Boca venció por 2 a 0 a Tigre y quedó como puntero con 29 unidades. Unión de Santa Fe (25) igualó sin goles con Belgrano de Córdoba y quedó como escolta desplazando a Racing (25), que no le alcanzó con su triunfo agónico contra Newell's. A pesar de su empate frente a Banfield, Central Córdoba de Santiago del Estero (24) quedó cuarto por encima de Argentinos Juniors, que sumó los mismos puntos pero con menor diferencia de gol. Barracas Central (22) permaneció sexto después de empatar con Huracán, mientras que Tigre (22) y Estudiantes de La Plata (21) completan a los clasificados.

A pesar de que tanto Tigre como Estudiantes corrían el riesgo de quedarse afuera, los resultados les fueron favorables: el 'Pirata', el 'Globo' y Defensa y Justicia no lograron sumar de a tres, por lo que quedaron por debajo de la línea de 21 unidades. El conjunto de Florencio Varela cayó de manera insólita por 2 a 0 ante Independiente Rivadavia de Mendoza, último en el grupo, en condición de local.

En la Zona B ya quedó todo más definido: Rosario Central finalizó como líder con 31 unidades, seguido por Lanús (30), Deportivo Riestra (27) y Vélez Sarsfield (26). Más abajo quedaron San Lorenzo (24) y River Plate (22), que empató sin goles contra el 'Fortín' en Liniers y quedó afuera de los puestos de clasificación a la Libertadores. Talleres de Córdoba (21) y Sarmiento de Junín (20) ocupan la séptima y octava posición, pero pueden ser superados por Gimnasia y Esgrima La Plata, equipo que tras escaparle al descenso se ilusiona con pasar a los playoffs: visitará a Platense en Vicente López a las 19:30.

River empató sin goles ante Vélez y, aunque quedó afuera de puestos de Libertadores, aseguró su clasificación a los playoffs.

Así serían hoy las series de los playoffs del Torneo Clausura 2025

A la espera de los últimos resultados de la fecha 16, así quedaron los cruces de octavos de final del Torneo Clausura 2025. Este lunes, Belgrano de Córdoba (19 unidades en la Zona A) recibirá a Unión de Santa Fe con la esperanza de sumar de a tres y superar a Estudiantes, que tiene 21. El mismo panorama enfrentan Defensa y Justicia y Huracán, ambos con 19, que enfrentarán a Independiente Rivadavia de Mendoza y Barracas Central respectivamente. Por último, en la Zona B, Gimnasia y Esgrima La Plata visitará a Platense en Vicente López: en caso de ganar, el 'Lobo' quedará séptimo desplazando a Sarmiento de Junín y por encima de Talleres de Córdoba.

Boca (1ro Zona A) vs. Sarmiento de Junín (8vo Zona B).

Racing (2do Zona A) vs. Talleres de Córdoba (7mo Zona B).

Unión de Santa Fe (3ro Zona A) vs. River (6to Zona B).

Central Córdoba de Santiago del Estero (4to Zona A) vs. San Lorenzo (5to Zona B).

Argentinos Juniors (5to Zona A) vs. Vélez Sarsfield (4to Zona B).

Barracas Central (6to Zona A) vs. Deportivo Riestra (3ro Zona B).

Tigre (7mo Zona A) vs. Lanús (2do Zona B).

Estudiantes de La Plata (8vo Zona A) vs. Rosario Central (1ro Zona B).

La tabla de posiciones del Clausura 2025 y la anual (acumulada)

Cuándo se juegan los últimos partidos de la fecha 16 del Torneo Clausura