Después del empate de River ante Vélez por el torneo argentino, Marcelo Gallardo volvió a dar una conferencia de prensa y defendió su actual trabajo. Habló de que existe un momento "negativo" pero apuntó, principalmente, a la situación que se vive en la actualidad. No obstante, lo más saliente fue el cruce que tuvo con un periodista que, en medio de una consulta, hizo hincapié en su profesionalismo nombrando su "autoexigencia"

En confencia de prensa, aseguró: "Voy a seguir insistiendo porque estoy convencido. Mientras tanto hay que aguantar cuando las cosas no vienen bien. El que no pueda aguantarlo o esté débil… no puede estar. Yo sí”. En este sentido, aseguro: "Un partido nos puede cambiar todo. Todavía no lo encontramos, pero debemos seguir. Repito que no voy a claudicar y el que esté débil para no aguantar esta situación, deberá salir. Yo sé que vamos a salir de ésta”.

En este sentido, quizás, lo más saliente tiene que ver con el cruce que tuvo con un periodista cuando le dijo que faltaba "autoexigencia" y allí Gallardo respondió: "Pueden decirme que somos un desastre, que no damos dos pases seguidos y todo lo que quieran porque está bien. Pero dudar de mi profesionalismo o autoexigencia por este club, no lo voy a permitir”.

