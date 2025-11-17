River empató sin goles frente a Vélez en Liniers y Boca le ganó a Tigre: cómo quedaron los cruces de octavos de final de los playoffs.

La tabla de posiciones del fútbol argentino le dio un duro golpe a River Plate después del empate ante Vélez en Liniers. Si bien todavía se espera los últimos encuentros de la jornada, lo cierto es que el 'Millonario' se quedó afuera de la Copa Libertadores (al menos en esta primera etapa) y deberá depender de salir campeón o de que los otros equipos le den una mano; no obstante, logró la clasificación a los playoffs. Por su parte, Boca Juniors venció por 2 a 0 a Tigre y quedó como puntero de la Zona A, una jornada después de haber obtenido su pase al certamen continental.

La tabla de posiciones del fútbol argentino

Cómo quedaron hasta ahora los cruces de playoffs del Torneo Clausura 2025

A la espera de los últimos resultados de la fecha 16, así quedaron los cruces de octavos de final del Torneo Clausura 2025. Este lunes, Belgrano de Córdoba (19 unidades en la Zona A) recibirá a Unión de Santa Fe con la esperanza de sumar de a tres y superar a Estudiantes, que tiene 21. El mismo panorama enfrentan Defensa y Justicia y Huracán, ambos con 19, que enfrentarán a Independiente Rivadavia de Mendoza y Barracas Central respectivamente. Por último, en la Zona B, Gimnasia y Esgrima La Plata visitará a Platense en Vicente López: en caso de ganar, el 'Lobo' quedará séptimo desplazando a Sarmiento de Junín y por encima de Talleres de Córdoba.