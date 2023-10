Diego Díaz se la pudrió a una joya de Boca y lo comparó con Enzo Fernández: "No tiene idea"

Diego Díaz menospreció el nivel de una de la sjoyas surgidas de Boca Juniors, que fue clave en la obtención de varios títulos.

El periodista Diego Díaz, que suele estar en el ojo de la tormenta por sus declaraciones, volvió a ser protagonista con sus dichos polémicos contra una joya surgida de Boca Juniors. El conductor de TyC Sports atacó duramente a Alan Varela por sus condiciones futbolísticas y hasta lo comparó con Enzo Fernández.

En varias oportunidades Díaz recibió el repudio del ambiente del fútbol y periodsítico. Desde ser el instigador del minuto de silencio que llevó adelante para la selección Argentina durante el Mundial de Rusia 2018, hasta imitar la voz de Julio César Falcioni, quien sufre una enfermedad en la larínge, fueron algunos episodios que generaron malestar. Sin embargo, ahora el cronista despertó una nueva controversia por su valoración del exjugador del "Xeneize".

Las fuertes declaraciones de Diego Díaz ontra Alan Varela

En una entrevista con el programa de streaming Doble Mérito, Díaz, quien varias veces manifestó que no tiene aprecio por Boca, fue consultado por los mediocampistas de nuestro país. "Acá un día apareció la 'MVA', Medina Varela, Almendra. Buenísimos chicos, jugadores de fútbol vamos a ver. Y todavía estamos viendo a ver qué pasa con Almendra, Medina estamos viendo de qué se trata".

Sin embargo, el exjugador de fútbol hizo un stop en Varela, jugador del Porto de Portugal. "El otro día lo escuché a Flavio (Sergio) Conceição, el técnico, decir que tiene algunas cosas que aprender. ¡Muchas cosas que aprender!”, remarcó con énfasis. Y luego, cuando uno de los entrevistadores le comentó que le falta para estar en la elite, Díaz le retrucó: "Para mi le falta un kilómetro".

Pero el exfutbolista de San Lorenzo fue por más en su crítica hacia Varela y resaltó: "No tiene pase largo, no tiene pase filtrado, no tiene remate al arco, no tiene idea táctica, no tiene cabezazo, no tiene velocidad, no tiene gol. No me podés rebatir nada de todos estos fundamentos que que te acabo de decir”.

Luego, Díaz argumentó que, a pesar de ser el 5 de Boca, "a Europa va como apuesta, como van ese tipo de jugadores", y marcó claras distancias con un jugador campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022: "A Enzo Fernández fue como una apuesta, lo llevaron en 12, 15 palos. La rompió y está en Inglaterra. Son incomparables, ¿no?”.

La lesión que ilusiona a Boca para la final de la Copa Libertadores

En medio de las dudas para la final de la Copa Libertadores, Boca Juniors recibió una gran noticia porque uno de los mejores jugadores del Fluminense, rival del xeneize, tuvo una complicación.

Se trata de uno de los mejores jugadores del Fluminense, que va a jugar en la final de la Copa Libertadores ante Boca Juniors el 4 de noviembre. El defensor central Nino, referente del Fluminense, se retiró lesionado del entrenamiento con la Selección de Brasil y peligra su participación de la final de la Copa Libertadores ante Boca.

Según medios brasileños, el jugador de 26 años abandonó la práctica debido a una fuerte dolencia en su rodilla, por lo que se trataría de un esguince. En las próximas horas evaluarán cuanto será el tiempo de recuperación. El defensor del Flu, quien fue convocado por el entrenador Fernando Díniz para disputar la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, no sumó minutos en la igualdad ante Venezuela.

Nino aguardará por los exámenes médicos correspondientes, pero es probable que tampoco forme parte de la delegación que viajará a Montevideo para enfrentarse a Uruguay. Además, esta en duda su participación en la Copa Libertadores, cuando Fluminense se mida ante Boca en busca del título continental.