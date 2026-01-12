San Lorenzo tiene a su primer refuerzo en el 2026.

San Lorenzo tendrá a su primer refuerzo en el 2026, una vez que el club de Boedo pueda levantar las inhibiciones que todavía tiene pendientes por sus deudas. Al fin el entrenador Damián Ayude tiene una buena noticia en pleno mercado de pases del fútbol argentino, aunque la misma se hará oficial recién después de que el "Ciclón" desembolse los 3.3 millones de dólares necesarios para poder tener fichajes.

Quien se sumará al conjunto azulgrana en esta oportunidad es nada menos que Mauricio Cardillo, el mediocampista de contención de apenas 22 años que llegará en libertad de acción desde Independiente Rivadavia de Mendoza, donde fue campeón de la Copa Argentina 2025. El oriundo de Olavarría (Provincia de Buenos Aires), ex Lanús y Nueva Chicago, se calzará la camiseta del "Cuervo" una vez que levante las inhibiciones.

Cardillo será el primer refuerzo de San Lorenzo en 2026

Todo indica que el volante de contención bonaerense se presentaría este mismo lunes 12 de enero ante sus nuevos compañeros en plena pretemporada, aunque la contratación recién se haría oficial cuando el club consiga levantar las 14 inhibiciones que tiene en su contra en la FIFA. Se espera que firme un contrato por una o dos temporadas con la institución que ahora comanda Sergio Constantino. Su último semestre fue claramente el mejor con los colores de la "Lepra" mendocina, con despliegue, recuperación y buen pase desde el centro del campo.

Las estadísticas de Cardillo en Independiente Rivadavia

42 partidos oficiales.

3 goles.

2 asistencias.

7 amonestaciones.

3 expulsiones.

1 título conseguido.

Cardillo, a un paso de jugar en San Lorenzo.

El mercado de pases de San Lorenzo

Al margen de la probable incorporación de Cardillo, hay más novedades para el cuadro azulgrana. Es que rechazó una oferta de Talleres de Córdoba por Nicolás Tripichio, por ahora se enfrió lo de Jhohan Romaña a River Plate y siguen "en vidriera" algunos futbolistas como para recaudar el dinero que le permita ponerles fin a las 14 inhibiciones: Gastón Hernández, el propio Romaña, Elías Báez y Alexis Cuello.

El calendario de San Lorenzo en el Apertura 2026