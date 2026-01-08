San Lorenzo va por dos refuerzos de jerarquía pedidos por Ayude: la dificultad por inhibiciones

San Lorenzo analiza sumar dos jugadores de jerarquía en el mercado de pases, pero todo depende de levantar las inhibiciones.

En medio de un mercado de pases condicionado por la delicada situación económica, San Lorenzo de Almagro sigue de cerca a Pablo Galdames y Juan Sforza como posibles refuerzos para el mediocampo. Ambos nombres cuentan con el visto bueno del entrenador Damián Ayude, aunque cualquier avance estará atado a un factor clave: vender antes para resolver las inhibiciones que hoy limitan los movimientos del club.

El "Ciclón" transita el receso con una hoja de ruta clara, pero también con obstáculos. Las limitaciones financieras y las sanciones vigentes obligan a la dirigencia a moverse con extrema cautela en el mercado de pases, priorizando operaciones de bajo riesgo y sin comprometer aún más la economía del club.

En ese escenario, la idea del cuerpo técnico es reforzar sólo si se dan las condiciones y en caso de alguna salida, tanto desde lo deportivo como desde lo institucional. La mitad de la cancha aparece como una zona a potenciar, debido a la posibilidad concreta de que Nicolás Tripichio se marche a Talleres de Córdoba.

Juan Sforza, una opción joven con recorrido para San Lorenzo

Uno de los nombres que figura en carpeta es el de Sforza, mediocampista zurdo surgido de Newell’s Old Boys y actualmente perteneciente a Vasco da Gama. El volante, nacido en 2002, fue adquirido por el club brasileño en 2024 a cambio de casi 5 millones de dólares por el 80% de la ficha, pero perdió protagonismo tras la salida de Ramón Díaz como entrenador.

En agosto de 2025, el jugador que participó de seleccionados juveniles de Argentina fue cedido a Juventude, donde tuvo escasa continuidad y apenas disputó ocho partidos oficiales. Finalizado ese préstamo, su futuro vuelve a quedar en evaluación, ahora bajo la mirada de Fernando Diniz, quien analiza si lo tendrá en cuenta o si volverá a salir cedido.

Esa segunda opción es la que más seduce en Boedo. Un préstamo permitiría sumar jerarquía sin realizar una inversión elevada, algo alineado con la realidad actual del club. Su perfil mixto, con capacidad de marca y buena salida, encaja en lo que busca Damián Ayude para darle equilibrio al equipo.

Sforza, el zurdo que quiere Ayude para el mediocampo.

Pablo Galdames, experiencia y de Selección

El otro nombre que sigue de cerca el "Cuervo" es el de Galdames, volante de Independiente y habitual convocado a la selección de Chile. Su experiencia internacional y su conocimiento del fútbol argentino lo convierten en una alternativa atractiva para sumar liderazgo y oficio en la mitad de la cancha.

Sin embargo, al igual que con Sforza, no hay gestiones formales en marcha por el futbolista que tiene contrato con el "Rojo" hasta diciembre del 2026. Por ahora se trata de un seguimiento, a la espera de que el club pueda destrabar su situación institucional.

Galdames, otro de los apuntados por el "Ciclón" en caso de levantar inhibiciones.

La clave: levantar las inhibiciones

En Boedo el mensaje es claro: no habrá incorporaciones si antes no se resuelven las inhibiciones, que suman a alrededor de 3 millones de dólares. La dirigencia apunta a generar ingresos mediante ventas o acuerdos que permitan regularizar deudas y, recién entonces, avanzar por refuerzos.

En ese sentido, una de las ventas que San Lorenzo podría confirmar en las próximas horas es la de Jhohan Romaña. El colombiano, figura clave durante el 2025, podría abandonar la institución para jugar en River a cambio de 2.5 millones de dólares por el 50% del pase y que se definiría en las próximas horas.

Otra de las bajas que podría tener Ayude y que ayudaría para levantar las inhibiciones es la posible transferencia de Alexis Cuello a Boca Juniors, ya que ambos clubes vienen negociando desde el comienzod de esta semana y el "Azulgrana" pretende 3 millones netos por el 100% del pase. Cualquier negociación por Galdames o Sforza dependerá directamente de que San Lorenzo logre oxigenar sus finanzas y obtenga el visto bueno para inscribir jugadores.