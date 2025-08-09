EN VIVO
Receta de oro: trufas de chocolate sin harina y sin azúcar para acompañar el mate

Receta fácil, saludable y deliciosa para preparar trufas de chocolate. No llevan harina ni azúcar y se hacen con solo tres ingredientes.

09 de agosto, 2025 | 17.54

Existe una receta de oro para preparar trufas de chocolate saludables para acompañar con el mate, sin harina y sin azúcar. Las recetas libres de harina de trigo tradicional y azúcares refinadas son muy populares al día de hoy gracias a sus beneficios para la salud. Si estás con ganas de comer algo dulce pero no querés dejar de comer saludable, esta receta te va a encantar.

La receta fue compartida por la chef amateur Puli Cocina (@pulicocina en TikTok), quien comparte recetas saludables y deliciosas. Llevan solamente tres ingredientes y ni siquiera tenés que prender el horno para hacerlas. Las vas a preparar en minutos, ideales para comer en la merienda o bien llevar al trabajo.

Receta de trufas de chocolate sin harina y sin azúcar

Ingredientes

  • 1 banana

  • ½ taza (60 g) de coco rallado

  • 2 cucharadas (20 g) de cacao amargo (se consigue en dietéticas)

  • Opcional chorrito de stevia o cualquier endulzante

Procedimiento

  1. En un bol, pisar la banana. Cuanto más madura esté, más dulce va a quedar.

  2. Agregarle el coco y el cacao amargo en polvo. 

  3. Integrar bien, formar bolitas y pasar por coco rallado.

  4. ¡Listo! Son muy fáciles de hacer y quedan como bombones saludables.

  5. Si te gustan frías podés llevarlas un rato a la heladera.

