Receta de oro: trufas de chocolate sin harina y sin azúcar para acompañar el mate

Existe una receta de oro para preparar trufas de chocolate saludables para acompañar con el mate, sin harina y sin azúcar. Las recetas libres de harina de trigo tradicional y azúcares refinadas son muy populares al día de hoy gracias a sus beneficios para la salud. Si estás con ganas de comer algo dulce pero no querés dejar de comer saludable, esta receta te va a encantar.
La receta fue compartida por la chef amateur Puli Cocina (@pulicocina en TikTok), quien comparte recetas saludables y deliciosas. Llevan solamente tres ingredientes y ni siquiera tenés que prender el horno para hacerlas. Las vas a preparar en minutos, ideales para comer en la merienda o bien llevar al trabajo.
Receta de trufas de chocolate sin harina y sin azúcar
Ingredientes
-
1 banana
-
½ taza (60 g) de coco rallado
-
2 cucharadas (20 g) de cacao amargo (se consigue en dietéticas)
-
Opcional chorrito de stevia o cualquier endulzante
Procedimiento
-
En un bol, pisar la banana. Cuanto más madura esté, más dulce va a quedar.
-
Agregarle el coco y el cacao amargo en polvo.
-
Integrar bien, formar bolitas y pasar por coco rallado.
-
¡Listo! Son muy fáciles de hacer y quedan como bombones saludables.
-
Si te gustan frías podés llevarlas un rato a la heladera.