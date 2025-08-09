Receta de oro: trufas de chocolate sin harina y sin azúcar para acompañar el mate.

Existe una receta de oro para preparar trufas de chocolate saludables para acompañar con el mate, sin harina y sin azúcar. Las recetas libres de harina de trigo tradicional y azúcares refinadas son muy populares al día de hoy gracias a sus beneficios para la salud. Si estás con ganas de comer algo dulce pero no querés dejar de comer saludable, esta receta te va a encantar.

La receta fue compartida por la chef amateur Puli Cocina (@pulicocina en TikTok), quien comparte recetas saludables y deliciosas. Llevan solamente tres ingredientes y ni siquiera tenés que prender el horno para hacerlas. Las vas a preparar en minutos, ideales para comer en la merienda o bien llevar al trabajo.

Receta de trufas de chocolate sin harina y sin azúcar

Ingredientes

1 banana

½ taza (60 g) de coco rallado

2 cucharadas (20 g) de cacao amargo (se consigue en dietéticas)

Opcional chorrito de stevia o cualquier endulzante

Procedimiento