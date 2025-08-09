EN VIVO
Recetas de cocina

Receta de oro: tiramisú proteico y saludable, sin harina y sin azúcar, delicioso y fácil de preparar

Así es como podés preparar un tiramisú individual, proteico, sin harina y sin azúcar. Delicioso, saludable, no lleva horno y se hace en minutos.

09 de agosto, 2025 | 12.38

Existe una receta de oro para preparar tiramisú proteico sin harina y sin azúcar, delicioso y muy fácil de preparar. Este postre italiano tan clásico y popular en la cultura argentina es un infaltable a la hora el postre. Afortunadamente, existen muchas alternativas sin azúcar ni harina de trigo, ideales para quienes no pueden o no quieren consumir estos ingredientes.

Este delicioso postre, en el que el café, la crema y el cacao amargo son los protagonistas, es muy fácil de preparar y se hace en minutos. Además, no lleva horno. La receta fue compartida por Key González, una creadora de contenido de lifestyle en TikTok (@keygonzalez).

Para preparar el bizcocho, solamente vas a necesitar un microondas, pero si no tenés, podés hacerlo al horno tranquilamente. Esta receta está hecha para un tiramisú individual, pero podés hacerlo grande duplicando las cantidades. Para eso, vas a necesitar sí o sí hacer el bizcocho al horno, ya que no te va a entrar en el microondas.

MÁS INFO

Receta de tiramisú alto en proteínas, sin azúcar y sin harina

Ingredientes

  • 1 huevo.

  • Extracto de vainilla.

  • Endulzante a gusto (se aconseja stevia).

  • 1/2 taza de harina de avena.

  • Polvo para hornear.

  • 1 taza de yogur griego natural sin azúcar.

  • Café (de máquina).

  • 2 cucharadas de queso crema.

  • Cacao amargo en polvo para espolvorear (se consigue en dietéticas).

MÁS INFO

Preparación

  1. En un bol, batir un huevo. Agregar el extracto de vainilla y el endulzante que quieras.

  2. Sumar una cucharada de leche y una de café.

  3. Agregar media taza de harina de avena y una cucharada de polvo de hornear.

  4. Mezclar muy bien y llevar a un recipiente apto microondas por 1 minuto o hasta que te quede cocido.

  5. En otro bol, preparar el relleno mezclando aproximadamente una taza de yogur griego natural, un chorro de café (según la intensidad que quieras van a ser las cantidades), dos cucharadas de queso crema, una cucharada de extracto de vainilla y mezclar muy bien.

  6. Dividir el bizcocho en dos partes. Mojar un bizcocho en café y colocarlo en una fuente. Arriba, ponerle una capa de la mezcla que preparaste. Luego poner arriba el otro bizcocho también remojado en café, y por último, otra capa de crema. Arriba del todo, espolvorear cacao amargo en polvo.

  7. ¡Listo! Llevalo a la heladera durante un par de horas y disfrutalo.

Trending
Boxeo
Toro Domínguez: "Cuando el país está mal, los pibes tienen que trabajar más y dejan de entrenar" Fernando Galluzzo
Las más vistas