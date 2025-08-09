Receta de oro: tiramisú proteico y saludable, sin harina y sin azúcar, delicioso y fácil de preparar.

Existe una receta de oro para preparar tiramisú proteico sin harina y sin azúcar, delicioso y muy fácil de preparar. Este postre italiano tan clásico y popular en la cultura argentina es un infaltable a la hora el postre. Afortunadamente, existen muchas alternativas sin azúcar ni harina de trigo, ideales para quienes no pueden o no quieren consumir estos ingredientes.

Este delicioso postre, en el que el café, la crema y el cacao amargo son los protagonistas, es muy fácil de preparar y se hace en minutos. Además, no lleva horno. La receta fue compartida por Key González, una creadora de contenido de lifestyle en TikTok (@keygonzalez).

Para preparar el bizcocho, solamente vas a necesitar un microondas, pero si no tenés, podés hacerlo al horno tranquilamente. Esta receta está hecha para un tiramisú individual, pero podés hacerlo grande duplicando las cantidades. Para eso, vas a necesitar sí o sí hacer el bizcocho al horno, ya que no te va a entrar en el microondas.

Receta de tiramisú alto en proteínas, sin azúcar y sin harina

Ingredientes

1 huevo.

Extracto de vainilla.

Endulzante a gusto (se aconseja stevia).

1/2 taza de harina de avena.

Polvo para hornear.

1 taza de yogur griego natural sin azúcar.

Café (de máquina).

2 cucharadas de queso crema.

Cacao amargo en polvo para espolvorear (se consigue en dietéticas).

Preparación