El volcán de dulce de leche es súper fácil y rápido.

El volcán de dulce de leche es uno de los clásicos de los postres y el favorito de muchos, tanto por su sabor exquisito como por la fácil y rápida preparación que conlleva. La cocinera Maru Botana compartió en sus redes sociales su receta de este dulce y sorprendió a sus seguidores por la simpleza de la misma.

Este postre se basa en una masa en forma de volcán en cuyo interior se esconde una "lava" de dulce de leche que permanece líquida y cuando se rompe la capa exterior chorrea por el plato. La diferencia de texturas y temperaturas es otro plus del volcán de dulce de leche, plato que suele acompañarse con una bocha de helado de crema americana para intensificar ese contraste.

El volcán de dulce de leche es una versión argentina del clásico volcán de chocolate francés, también conocido como fondant au chocolat, que se popularizó en los restaurantes gourmet durante los años 80 y 90. Inspirados en esa preparación de bizcocho tibio con interior líquido, pasteleros argentinos comenzaron a adaptarla utilizando el dulce de leche, un ingrediente emblemático de la gastronomía local.

Receta de volcán de chocolate de Maru Botana

Ingredientes

400 grs de dulce de leche.

1 huevo.

20 grs de harina.

2 yemas.

Paso a paso

Mezclar todo. Ponerlo en diferentes moldecitos (bien llenitos) Mandarlos de 8 a 10 minutos al horno Desmoldar y servir con helado

Receta de volcán de chocolate

Ingredientes

120 g de chocolate negro (70% cacao preferentemente).

80 g de manteca.

2 huevos.

2 yemas adicionales.

60 g de azúcar.

40 g de harina común.

Manteca y cacao en polvo para enmantecar los moldes.

