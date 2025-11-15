Queda a menos de 3 horas de CABA: el pueblo mágico que es ideal para hacer una escapada cerca.

Existe un pueblo a tan solo 2 horas y media de CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) que es ideal para hacer una escapada sin alejarse demasiado. Buenos Aires está llena de pueblos mágicos que vale la pena conocer si tenés un fin de semana libre para recorrer.

Cuál es el pueblo cerca de la Ciudad de Buenos Aires ideal para hacer una escapada

La provincia de Buenos Aires tiene muchos destinos rurales ideales para disfrutar de la naturaleza. Este pueblo en cuestión es Berdier, una localidad de tan solo 200 habitantes ubicada en el partido de Salto, al norte de la provincia.

Queda a unos 195 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se llega en auto muy fácilmente en aproximadamente 2 horas y 24 minutos. El acceso principal es a través de la ruta provincial 191, que conecta con la ciudad de Salto.

Qué hacer en Berdier

Berdier es un lugar rodeado de campos y caminos típicos de la región pampeana, que combina tranquilidad con una buena propuesta gastronómica. Una de las más interesantes es una cervecería artesanal, ubicada dentro de un vagón de un subte que funciona como un bar-restaurante, donde también se venden hamburguesas y pizzas.

Si estás buscando una salida de día para conectar con la naturaleza, en el pueblo podés recorrer caminando sus calles, conocer la plaza y observar la arquitectura típica de los pueblos bonaerenses. Otro de sus encantos es una estación abandonada, ideal para sacar fotos.

Cómo llegar a Berdier en auto desde CABA

Para ir en auto a Berdier desde CABA, se debe salir por Ruta Nacional 7 hacia el oeste. Luego, seguir por la Ruta 31 a la altura de Tres Sargentos. Continuar hasta la ciudad de Salto. Desde ahí, tomar la Ruta Provincial 191 hasta Berdier. Se tarda aproximadamente 2 horas y 24 minutos, dependiendo del tráfico.