Del próximo 24 de enero al 1 de febrero se realizará la 66º edición del Festival Nacional de Folklore de Cosquín y la grilla incluye a dos cantantes de la nueva generación: Milo J y Cazzu, que se unirán a La Sole, Luciano Pereyra y el Chaqueño Palavecino, entre muchos otros artistas, para un festival imperdible.
Cosquín folklore 2026: confirmaron que Milo J y Cazzu son parte de la grilla
El gran festival de la música popular promete mucho para el próximo año. Durante nueve noches de verano habrá muchísimas opciones para disfrutar de buena música, desde los clásicos del folklore argentino como Jorge Rojas, Los Tekis, Jairo, Los Nocheros y hasta cantantes más melódicos como Abel Pintos y Nahuel Pennisi.
Sin embargo, el escenario del Cosquín tendrá dos revelaciones: Cazzu y Milo J. Los dos artistas urbanos dieron un salto al folklore y se suman a las grandes voces del festival para deleitar al público en Córdoba y ampliar el evento a nuevas generaciones en diferentes fechas.
Cómo comprar las entradas para el Cosquín folklore 2026: cuánto salen
El Festival Nacional de Folklore se realizará en el recinto de Plaza Próspero Molina (Av. San Martin 585, Cosquín). Las entradas se pueden comprar por la web oficial de Auto Entrada. El valor depende de la fecha elegida aunque las entradas rondan los $40.000. Los niños de 5 años o menos ingresan sin cargo, pero no pueden ocupar una butaca.
La preventa es exclusiva para tarjetas del Banco de Córdoba (Bancor) desde este miércoles 15 hasta el sábado 18 de octubre, los clientes tendrán 3 y 6 cuotas sin intereses. Mientras que la venta general comenzará el domingo 19 de octubre.
Esta es la grilla completa del Festival Nacional de Folklore de Cosquín
Primera Luna (sábado 24 de enero de 2026)
- Christian Herrera
- Jairo
- Los Manseros Santiagueños
- Susana Baca
- Horacio Banegas
- Mati Rojas
- Emanuel Ayala (Revelación 2025)
- Jorge Rojas
- Pre Cosquín: Solista Vocal
- Pre Cosquín: Conjunto Vocal
- Delegación
Segunda Luna (domingo 25 de enero)
- Dúo Coplanacu
- Nahuel Pennisi
- Flor Castro
- Raly Barrionuevo
- Paola Bernal
- Facundo Toro
- Cazzu
- Pre-Cosquín: Pareja de Baile estilizado
Tercera Luna (lunes 26 de enero)
- Luciana Jury
- Guitarreros
- Duratierra
- Lucia Ceresani
- Cristian Capurelli
- Abel Pintos
- Pre Cosquín: Conjunto Instrumental
- Pre Cosquín: Solista de Malambo Masculino
Cuarta Luna (martes 27 de enero)
- Lázaro Caballero
- Mariana Carrizo
- Orellana Lucca
- La Cruzada (Destacado Espectáculos Callejeros 2025)
- Paquito Ocaño
- Micaela Chauque
- Yoel Hernández
- Lucio “El Indio” Rojas
- Pre Cosquín: Conjunto de Malambo
- Pre Cosquín: Dúo Vocal
Quinta Luna (miércoles 28 de enero)
- Leandro Lovato
- La Callejera
- Silvia Lallana
- Garupá: Celebrando a Ramón Ayala (Joel Tortul - Julián Venegas y Homero Chiavarino)
- Dúo Palma Sandoval
- Ariel Ardit
- Lucio Taragno
- Luciano Pereyra
- Pre Cosquín: Conjunto de Baile
- Pre Cosquín: Canción Inédita
Sexta Luna (jueves 29 de enero)
- Los Nocheros
- Destino San Javier
- Yamila Cafrune
- Homenaje a Musha Carabajal
- Lautaro Rojas
- Bruno Arias
- Ceibo
- Los Tekis
- Pre Cosquín: Solista Vocal
- Delegación de Japón
Séptima noche (viernes 30 de enero)
- Juan Fuentes
- José LuisAguirre
- El Encuentro (Román Ramonda - Fabricio Rodríguez - Pachi Herrera)
- Nati Pastorutti
- Emiliano Zerbini
- Juanjo Abregú
- Adriana Rojas
- Chaqueño Palavecino
- Pre Cosquín: Solista de Malambo Femenino
- Pre Cosquín: Solista Instrumental
Octava Luna (sábado 31 de enero)
- Juntos la Leyenda Continúa (Los 4 de Córdoba y Por siempre Tucu)
- Suna Rocha
- Juan Iñaki
- Yamila Aguado (Revelación 2025)
- Pablo Lozano
- Adrián Maggi
- Soledad 30 Años
- Pre-Cosquín: Pareja de Baile Tradicional
- Delegación
Novena Luna (domingo 1º de febrero)
- Peteco Carabajal
- Campedrinos
- Teresa Parodi
- Cuti y Roberto Carabajal
- Maggie Cullen
- Gauchos off The Pampa
- Milo J