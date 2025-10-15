Cosquín Folklore: confirman que Milo J y Cazzu serán parte de la grilla del 2026

Del próximo 24 de enero al 1 de febrero se realizará la 66º edición del Festival Nacional de Folklore de Cosquín y la grilla incluye a dos cantantes de la nueva generación: Milo J y Cazzu, que se unirán a La Sole, Luciano Pereyra y el Chaqueño Palavecino, entre muchos otros artistas, para un festival imperdible.

El gran festival de la música popular promete mucho para el próximo año. Durante nueve noches de verano habrá muchísimas opciones para disfrutar de buena música, desde los clásicos del folklore argentino como Jorge Rojas, Los Tekis, Jairo, Los Nocheros y hasta cantantes más melódicos como Abel Pintos y Nahuel Pennisi.

Sin embargo, el escenario del Cosquín tendrá dos revelaciones: Cazzu y Milo J. Los dos artistas urbanos dieron un salto al folklore y se suman a las grandes voces del festival para deleitar al público en Córdoba y ampliar el evento a nuevas generaciones en diferentes fechas.

Cómo comprar las entradas para el Cosquín folklore 2026: cuánto salen

El Festival Nacional de Folklore se realizará en el recinto de Plaza Próspero Molina (Av. San Martin 585, Cosquín). Las entradas se pueden comprar por la web oficial de Auto Entrada. El valor depende de la fecha elegida aunque las entradas rondan los $40.000. Los niños de 5 años o menos ingresan sin cargo, pero no pueden ocupar una butaca.

La preventa es exclusiva para tarjetas del Banco de Córdoba (Bancor) desde este miércoles 15 hasta el sábado 18 de octubre, los clientes tendrán 3 y 6 cuotas sin intereses. Mientras que la venta general comenzará el domingo 19 de octubre.

Esta es la grilla completa del Festival Nacional de Folklore de Cosquín

Primera Luna (sábado 24 de enero de 2026)

Christian Herrera

Jairo

Los Manseros Santiagueños

Susana Baca

Horacio Banegas

Mati Rojas

Emanuel Ayala (Revelación 2025)

Jorge Rojas

Pre Cosquín: Solista Vocal

Pre Cosquín: Conjunto Vocal

Delegación

Segunda Luna (domingo 25 de enero)

Dúo Coplanacu

Nahuel Pennisi

Flor Castro

Raly Barrionuevo

Paola Bernal

Facundo Toro

Cazzu

Pre-Cosquín: Pareja de Baile estilizado

Tercera Luna (lunes 26 de enero)

Luciana Jury

Guitarreros

Duratierra

Lucia Ceresani

Cristian Capurelli

Abel Pintos

Pre Cosquín: Conjunto Instrumental

Pre Cosquín: Solista de Malambo Masculino

Cuarta Luna (martes 27 de enero)

Lázaro Caballero

Mariana Carrizo

Orellana Lucca

La Cruzada (Destacado Espectáculos Callejeros 2025)

Paquito Ocaño

Micaela Chauque

Yoel Hernández

Lucio “El Indio” Rojas

Pre Cosquín: Conjunto de Malambo

Pre Cosquín: Dúo Vocal

Quinta Luna (miércoles 28 de enero)

Leandro Lovato

La Callejera

Silvia Lallana

Garupá: Celebrando a Ramón Ayala (Joel Tortul - Julián Venegas y Homero Chiavarino)

Dúo Palma Sandoval

Ariel Ardit

Lucio Taragno

Luciano Pereyra

Pre Cosquín: Conjunto de Baile

Pre Cosquín: Canción Inédita

Sexta Luna (jueves 29 de enero)

Los Nocheros

Destino San Javier

Yamila Cafrune

Homenaje a Musha Carabajal

Lautaro Rojas

Bruno Arias

Ceibo

Los Tekis

Pre Cosquín: Solista Vocal

Delegación de Japón

Séptima noche (viernes 30 de enero)

Juan Fuentes

José LuisAguirre

El Encuentro (Román Ramonda - Fabricio Rodríguez - Pachi Herrera)

Nati Pastorutti

Emiliano Zerbini

Juanjo Abregú

Adriana Rojas

Chaqueño Palavecino

Pre Cosquín: Solista de Malambo Femenino

Pre Cosquín: Solista Instrumental

Octava Luna (sábado 31 de enero)

Juntos la Leyenda Continúa (Los 4 de Córdoba y Por siempre Tucu)

Suna Rocha

Juan Iñaki

Yamila Aguado (Revelación 2025)

Pablo Lozano

Adrián Maggi

Soledad 30 Años

Pre-Cosquín: Pareja de Baile Tradicional

Delegación

Novena Luna (domingo 1º de febrero)