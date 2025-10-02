Reconocido por la Organización Mundial de la Salud como un fenómeno ocupacional, el síndrome de Burnout es consecuencia del estrés laboral crónico no gestionado adecuadamente. Te contamos cómo identificarlo y qué estrategias podés implementar para prevenirlo.
¿Qué es el síndrome de Burnout?
El Burnout es una respuesta del organismo ante la exposición prolongada a situaciones laborales estresantes. Como explican el psicólogo Dr. Sergio Azzara y el médico clínico Dr. Diego Sánchez Gelós del Hospital de Clínicas: "Padecer este síndrome no es una falla personal. Es la respuesta de un organismo exigido durante demasiado tiempo. ".
Señales de alerta principales
El síndrome se manifiesta a través de tres dimensiones características:
-
Agotamiento emocional persistente: Sensación de fatiga extrema, irritabilidad y apatía que no mejora con el descanso.
-
Despersonalización: Trato distante y impersonal hacia pacientes, colegas o clientes como mecanismo de defensa.
-
Baja realización personal: Percepción de ineficacia y falta de sentido en los logros cotidianos.
Causas y consecuencias del agotamiento profesional
Las principales causas incluyen el aumento sostenido de la carga laboral, la exposición continua a situaciones emocionalmente intensas y el impacto prolongado de la pandemia. A nivel físico y emocional, se manifiesta mediante fatiga crónica, insomnio e irritabilidad, mientras que en el ámbito laboral incrementa los errores en las tareas diarias, el ausentismo y la rotación de personal.
El caso del personal de salud: datos alarmantes
Un estudio revelador en profesionales de salud mostró que durante la pandemia, el 40% presentaba niveles alterados de cortisol en cabello -un biomarcador objetivo de estrés crónico- y el 12% cumplía criterios de Burnout. Estos hallazgos impulsaron la creación del Programa de Manejo de Estrés (PME) adaptado a la realidad hospitalaria.
Estrategias de prevención y manejo
A nivel organizacional:
-
Ordenamiento de cargas horarias realistas
-
Espacios genuinos de descanso y desconexión
-
Revisión de procesos y redistribución de tareas
A nivel de equipo:
-
Fomentar una cultura de cuidado mutuo
-
Implementar pausas activas durante la jornada
-
Promover el aprendizaje colaborativo
A nivel individual:
-
Desarrollar técnicas de regulación emocional
-
Practicar ejercicios de respiración consciente
-
Entrenar la toma de decisiones racional
-
Fortalecer las redes de soporte social
Los especialistas destacan que "quienes toman decisiones desde un estilo predominantemente emocional presentan mayor agotamiento y despersonalización. En cambio, entrenar el pensamiento crítico y la toma de decisiones racional reduce el desgaste".
El camino hacia la recuperación
El primer paso para superar el Burnout es reconocer el problema y pedir ayuda profesional. Como concluyen los expertos: "El primer paso es pedir ayuda. El segundo, comenzar con pequeñas acciones sostenidas. El cambio es posible". La combinación de estrategias individuales, grupales y organizacionales resulta fundamental para prevenir y abordar este síndrome que afecta la calidad de vida y el desempeño profesional.