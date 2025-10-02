EN VIVO
Salud

Síndrome de burnout: señales y estrategias para prevenirlo en el trabajo

Conocé las señales del síndrome de burnout, reconocido por la OMS, y qué estrategias podés implementar para prevenirlo en tu trabajo.

02 de octubre, 2025 | 14.24

Reconocido por la Organización Mundial de la Salud como un fenómeno ocupacional, el síndrome de Burnout es consecuencia del estrés laboral crónico no gestionado adecuadamente. Te contamos cómo identificarlo y qué estrategias podés implementar para prevenirlo.

¿Qué es el síndrome de Burnout?

El Burnout es una respuesta del organismo ante la exposición prolongada a situaciones laborales estresantes. Como explican el psicólogo Dr. Sergio Azzara y el médico clínico Dr. Diego Sánchez Gelós del Hospital de Clínicas: "Padecer este síndrome no es una falla personal. Es la respuesta de un organismo exigido durante demasiado tiempo. ".

Señales de alerta principales

El síndrome se manifiesta a través de tres dimensiones características:

  • Agotamiento emocional persistente: Sensación de fatiga extrema, irritabilidad y apatía que no mejora con el descanso.

  • Despersonalización: Trato distante y impersonal hacia pacientes, colegas o clientes como mecanismo de defensa.

  • Baja realización personal: Percepción de ineficacia y falta de sentido en los logros cotidianos.

Causas y consecuencias del agotamiento profesional

Las principales causas incluyen el aumento sostenido de la carga laboral, la exposición continua a situaciones emocionalmente intensas y el impacto prolongado de la pandemia. A nivel físico y emocional, se manifiesta mediante fatiga crónica, insomnio e irritabilidad, mientras que en el ámbito laboral incrementa los errores en las tareas diarias, el ausentismo y la rotación de personal.

El caso del personal de salud: datos alarmantes

Un estudio revelador en profesionales de salud mostró que durante la pandemia, el 40% presentaba niveles alterados de cortisol en cabello -un biomarcador objetivo de estrés crónico- y el 12% cumplía criterios de Burnout. Estos hallazgos impulsaron la creación del Programa de Manejo de Estrés (PME) adaptado a la realidad hospitalaria.

Estrategias de prevención y manejo

A nivel organizacional:

  • Ordenamiento de cargas horarias realistas

  • Espacios genuinos de descanso y desconexión

  • Revisión de procesos y redistribución de tareas

Podés identificar tres señales principales de agotamiento emocional y laboral.

A nivel de equipo:

  • Fomentar una cultura de cuidado mutuo

  • Implementar pausas activas durante la jornada

  • Promover el aprendizaje colaborativo

A nivel individual:

  • Desarrollar técnicas de regulación emocional

  • Practicar ejercicios de respiración consciente

  • Entrenar la toma de decisiones racional

  • Fortalecer las redes de soporte social

Los especialistas destacan que "quienes toman decisiones desde un estilo predominantemente emocional presentan mayor agotamiento y despersonalización. En cambio, entrenar el pensamiento crítico y la toma de decisiones racional reduce el desgaste".

El camino hacia la recuperación

El primer paso para superar el Burnout es reconocer el problema y pedir ayuda profesional. Como concluyen los expertos: "El primer paso es pedir ayuda. El segundo, comenzar con pequeñas acciones sostenidas. El cambio es posible". La combinación de estrategias individuales, grupales y organizacionales resulta fundamental para prevenir y abordar este síndrome que afecta la calidad de vida y el desempeño profesional.

