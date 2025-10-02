El burnout no es una falla personal sino respuesta al estrés prolongado.

Reconocido por la Organización Mundial de la Salud como un fenómeno ocupacional, el síndrome de Burnout es consecuencia del estrés laboral crónico no gestionado adecuadamente. Te contamos cómo identificarlo y qué estrategias podés implementar para prevenirlo.

¿Qué es el síndrome de Burnout?

El Burnout es una respuesta del organismo ante la exposición prolongada a situaciones laborales estresantes. Como explican el psicólogo Dr. Sergio Azzara y el médico clínico Dr. Diego Sánchez Gelós del Hospital de Clínicas: "Padecer este síndrome no es una falla personal. Es la respuesta de un organismo exigido durante demasiado tiempo. ".

Señales de alerta principales

El síndrome se manifiesta a través de tres dimensiones características:

Agotamiento emocional persistente: Sensación de fatiga extrema, irritabilidad y apatía que no mejora con el descanso.

Despersonalización: Trato distante y impersonal hacia pacientes, colegas o clientes como mecanismo de defensa.

Baja realización personal: Percepción de ineficacia y falta de sentido en los logros cotidianos.

Causas y consecuencias del agotamiento profesional

Las principales causas incluyen el aumento sostenido de la carga laboral, la exposición continua a situaciones emocionalmente intensas y el impacto prolongado de la pandemia. A nivel físico y emocional, se manifiesta mediante fatiga crónica, insomnio e irritabilidad, mientras que en el ámbito laboral incrementa los errores en las tareas diarias, el ausentismo y la rotación de personal.

El caso del personal de salud: datos alarmantes

Un estudio revelador en profesionales de salud mostró que durante la pandemia, el 40% presentaba niveles alterados de cortisol en cabello -un biomarcador objetivo de estrés crónico- y el 12% cumplía criterios de Burnout. Estos hallazgos impulsaron la creación del Programa de Manejo de Estrés (PME) adaptado a la realidad hospitalaria.

Estrategias de prevención y manejo

A nivel organizacional:

Ordenamiento de cargas horarias realistas

Espacios genuinos de descanso y desconexión

Revisión de procesos y redistribución de tareas

Podés identificar tres señales principales de agotamiento emocional y laboral.

A nivel de equipo:

Fomentar una cultura de cuidado mutuo

Implementar pausas activas durante la jornada

Promover el aprendizaje colaborativo

A nivel individual:

Desarrollar técnicas de regulación emocional

Practicar ejercicios de respiración consciente

Entrenar la toma de decisiones racional

Fortalecer las redes de soporte social

Los especialistas destacan que "quienes toman decisiones desde un estilo predominantemente emocional presentan mayor agotamiento y despersonalización. En cambio, entrenar el pensamiento crítico y la toma de decisiones racional reduce el desgaste".

El camino hacia la recuperación

El primer paso para superar el Burnout es reconocer el problema y pedir ayuda profesional. Como concluyen los expertos: "El primer paso es pedir ayuda. El segundo, comenzar con pequeñas acciones sostenidas. El cambio es posible". La combinación de estrategias individuales, grupales y organizacionales resulta fundamental para prevenir y abordar este síndrome que afecta la calidad de vida y el desempeño profesional.