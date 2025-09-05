Cuáles son las tecnologías para bajar el estrés y cuidar la mente, según especialistas

En un mundo que cada vez más ofrece más estímulos y contenidos, es difícil desconectarse para cuidar la salud mental. En ese contexto, expertos revelaron cuáles son las tecnologías para bajar el estrés y cuidar la mente.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), 1 de cada 8 personas en el mundo padece algún problema de salud mental, asociados en gran parte al ritmo acelerado, la hiperconexión digital y la falta de hábitos de autocuidado.

“El estrés sostenido afecta nuestro sistema nervioso, hormonal e inmunológico. Aprender a desconectar de verdad -no solo “apagar” la computadora- es clave para prevenir trastornos de salud física y mental”, explica la Lic. Malena Casasola (M.N.41396), especialista en Psicología Deportiva de DIM Centros de Salud.

Casasola recomienda buscar la solitud, es decir, la soledad positiva y planificada, donde las personas se sienten a gusto ellas mismas y sus propios recursos. Se trata de generar espacios que sean terreno fértil para prácticas como el mindfulness, que ayudan a bajar la “hiperactividad mental” y a reconectar con lo que realmente importa.

Las prácticas clásicas como la meditación, el yoga o las caminatas al aire libre siguen siendo pilares, pero los especialistas señalan que hoy la tecnología ofrece herramientas innovadoras para desactivar el estrés en minutos.

Aplicaciones para meditar

Headspace : meditaciones guiadas y “pausas mentales” de 1 a 3 minutos, ideales para cortar con la tensión del trabajo.

: meditaciones guiadas y “pausas mentales” de 1 a 3 minutos, ideales para cortar con la tensión del trabajo. Calm : música, sonidos de la naturaleza y “Sleep Stories” narradas por voces famosas para favorecer el descanso.

: música, sonidos de la naturaleza y “Sleep Stories” narradas por voces famosas para favorecer el descanso. Insight Timer: la app de meditación gratuita más grande, con miles de audios y clases en vivo.

Accesorios o gadgets antiestrés

Auriculares con cancelación activa de ruido (Bose QuietComfort, Sony WH-1000XM5): crean un “silencio portátil” para aislarse de entornos ruidosos.

(Bose QuietComfort, Sony WH-1000XM5): crean un “silencio portátil” para aislarse de entornos ruidosos. Anillo Oura o relojes inteligentes (Garmin, Fitbit): miden sueño, frecuencia cardíaca y niveles de estrés para aprender a regularse.

o relojes inteligentes (Garmin, Fitbit): miden sueño, frecuencia cardíaca y niveles de estrés para aprender a regularse. Therabody SmartGoggles: máscara con calor, vibración y masaje ocular que reduce tensión y favorece la relajación profunda.

Técnicas rápidas validadas científicamente

Respiración 4-7-8 : inhalar 4 segundos, mantener 7, exhalar 8; activa el sistema nervioso parasimpático y genera calma inmediata.

: inhalar 4 segundos, mantener 7, exhalar 8; activa el sistema nervioso parasimpático y genera calma inmediata. Mindful walking : caminar prestando atención a la respiración y al entorno, sin distracciones digitales.

: caminar prestando atención a la respiración y al entorno, sin distracciones digitales. Body scan: recorrido guiado por las sensaciones corporales para detectar y liberar tensión acumulada.

“El descanso no es un premio después de trabajar: es un requisito para vivir bien y rendir mejor. La clave está en encontrar un método que funcione para cada persona y sostenerlo en el tiempo”, concluye Casasola.

Cómo alcanzar la salud plena: 5 claves

El Dr. Miguel Sangiovanni, Magister en Hipertensión Arterial y Mecánica Vascular (M.N 78.412 – M.P 222.789) aporta, además, 5 claves que conforman la base de una salud plena: