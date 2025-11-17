La serie sumerge al espectador en un viaje emocional, donde el tema central de la amistad y la ambición permiten cursar los fracasos profesionales y personales de la joven protagonista.

HBO sumó a su catálogo de noviembre una de las últimas producciones que desafía el relato fashionista de la vida en Los Ángeles: I Love LA. Creada por Rachel Sennott y de sólo 8 capítulos, la serie sumerge al espectador en un viaje emocional, donde el tema central de la amistad y la ambición permiten cursar los fracasos profesionales y personales de la joven protagonista, que acaba de cumplir 27 años y vive junto a su novio.

"Tiene muchas cosas buenas, y eso es lo que realmente importa en una temporada de estreno", destacó el portal Indie Wire.

¿De qué se trata I Love LA?

La historia arranca con el regreso de Maia, interpretada por la propia Sennott, una guionista con sueños creativos que vuelve a Los Ángeles luego de un período de desconexión. Su reaparición funciona como catalizador para reunir al viejo grupo: Tallulah, Charlie, Dylan y Alani. Todos transitan una zona difusa entre los veinte y los treinta en la que los sueños empiezan a chocar con la realidad, los trabajos dejan de ser temporales “aventuras” y las amistades, antes sólidas, se sienten frágiles o directamente irreconocibles.

La unión no tiene la calidez de una comedia tradicional. La creadora plantea vínculos llenos de tensiones soterradas, envidias, comparaciones y expectativas incumplidas. Sin embargo, estos choques son también la puerta de entrada a una reflexión profunda sobre cómo cambia la identidad cuando se navega la adultez temprana, especialmente en un entorno tan competitivo como el de Los Ángeles.

Aunque la serie está llena de humor, no se refugia en lo absurdo ni en la burla fácil. I Love LA se inscribe enntonces en la corriente de “dramedy existencial” que combina momentos de vulnerabilidad extrema con explosiones de comedia incómoda.

Ficha técnica de I Love LA