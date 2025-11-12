Código Negro es el filme más visto en HBO Max en este momento.

Una película de espías y suspenso está entre lo más visto de la plataforma HBO Max, por su atrapante e intrigante trama. Se trata de Código Negro (Black Bag en inglés), un filme que dura una hora y media y es ideal para un momento de desconexión de la rutina.

Código Negro es un thriller de espionaje estadounidense de 2025, dirigido por Steven Soderbergh y con guion de David Koepp. El elenco está encabezado por Cate Blanchett y Michael Fassbender, junto a Marisa Abela, Tom Burke, Naomie Harris, Regé-Jean Page y Pierce Brosnan, en una historia cargada de tensión, conspiraciones internacionales y secretos de Estado.

La trama se basa en el espía George Woodhouse, que cuando su esposa Kathryn es acusada de cometer un acto de traición se ve obligado a enfrentar el dilema más difícil de su vida: elegir entre el amor por su compañera o la fidelidad a su patria. Por supuesto que más allá del suspenso y lo policial, la historia tiene un trasfondo sobre las relaciones de amor y su poder.

"Steven Soderbergh dirige este thriller en el que dos espías casados ​​deben elegir entre la lealtad a su matrimonio o a su país", reza la sinopsis oficial que escribieron en la plataforma de HBO sobre el filme Código Negro. Al mismo tiempo, definen a esta película como una ficción apta para mayores de 13 años y la colocan dentro de los géneros drama y suspenso.

Código Negro.

Elenco completo de la película Código Negro, disponible en HBO Max

Cate Blanchett como Kathryn St. Jean

Michael Fassbender como George Woodhouse

Marisa Abela como Clarissa Dubose

Tom Burke como Freddie Smalls

Naomie Harris como la doctora Zoe Vaughan

Regé-Jean Page como el coronel James Stokes

Pierce Brosnan como Arthur Steiglitz

Gustaf Skarsgård como Meacham

Kae Alexander como Anna Ko

Ambika Mod como Angela Childs

Un experto recomienda ver este documental en Netflix

Netflix ofrece en su catálogo el documental Atleta A, un largometraje que revela una de las historias más oscuras dentro del mundo de los Juegos Olímpicos. La película se centra en las denuncias contra un médico de USA Gymnastics que abusó de gimnastas menores de edad, mostrando el proceso de investigación que expuso los delitos y la valentía de las víctimas.

El influencer de cine Sin Permiso comentó sobre la producción: “Este documental de Netflix nos adentra en el universo de medallas y competencias olímpicas, pero Atleta A es, sin dudas, una de las historias más duras y frustrantes que vas a ver. Sigue a los periodistas que destaparon el escándalo de Larry Nassar y la fuerza de las gimnastas que se negaron a permanecer en silencio. Es una historia necesaria y conmovedora”.