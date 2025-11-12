No es Piratas del Caribe ni Manos de tijeras: la romántica película de Johnny Depp, que se puede ver gratis y pocos conocen.

Johnny Depp es uno de los actores más prolífico de Hollywood. Su carrera inició en el año 1984 con Pesadilla en la calle Elm, y desde entonces no hizo más que acumular éxito, tras éxito. Sin embargo, hay algunas obras de su filmografía que han pasado por desapercibidas para el público. Un ejemplo de ello es Chocolate, dirigida por Lasse Hallström en el año 2001.

En esta película conforma una dupla amorosa con Juliette Binoche, una de las actrices francesas más aclamadas por la crítica internacional, tal es así que es la actual Presidenta del Jurado del Festival Internacional de Cine de Berlín, uno de los más prestigiosos del circuito festivalero. La verdadera protagonista de Chocolate es Juliette con su "Vianne", y si bien Johnny tiene más bien un rol secundario, no es por ello menor la influencia de su personaje en la historia, sino, todo lo contrario. La película se encuentra disponible completamente gratis en MercadoPlay.

Juliete Binoche y Johnny Depp protagonizan un romance en Chocolate.

De qué trata Chocolate, la película con Johnny Depp y Juliette Binoche

Chocolate narra la historia de Vianne Rocher (Juliette Binoche) y su hija Anouk, quienes llegan al pequeño y conservador pueblo francés de Lansquenet-sous-Tannes en el invierno de 1959. Su vida nómada y su espíritu libre contrastan con la estricta moral católica que domina el lugar. Desde su llegada, Vianne despierta la curiosidad y el rechazo de los habitantes al abrir una chocolatería justo frente a la iglesia, en plena Cuaresma. Su tienda no solo ofrece exquisitas creaciones, sino también un toque de magia: Vianne tiene el don de descubrir el tipo de chocolate que refleja los deseos más íntimos de cada persona.

A medida que el aroma del cacao comienza a transformar el ambiente, varios vecinos del pueblo, oprimidos por las normas y las apariencias, encuentran en sus chocolates un símbolo de liberación y placer. Sin embargo, el alcalde, Comte de Reynaud, ve en ella una amenaza al orden moral y religioso, desatando un conflicto entre lo tradicional y lo nuevo. La tensión alcanza su punto máximo cuando Vianne organiza un festival del chocolate durante la Semana Santa, desafiando directamente las costumbres del lugar.

En medio de ese enfrentamiento, surge una historia de amor inesperada. Vianne conoce a Roux (Johnny Depp), un gitano libre y rebelde que llega al pueblo con su barco y despierta la desconfianza de los lugareños. Aunque sus mundos parecen opuestos, ambos comparten el deseo de vivir sin ataduras y aceptar la diferencia. Su relación, tan dulce como el chocolate que ella prepara, es otro desafío a las normas impuestas en este tradicional pueblo francés.