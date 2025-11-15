PAMI no te entrega los pañales: cómo reclamar y solucionarlo

Podés llamar al 138 para realizar tu reclamo por teléfono.

Desde que el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) implementó un nuevo sistema de entrega de pañales a domicilio a través de la empresa Urbano Express Argentina S.A., cientos de afiliados en distintas provincias han reportado fallas en el servicio. Muchos jubilados no han recibido este insumo esencial en los últimos meses, generando gran preocupación entre los beneficiarios y sus familias.

Si vos sos uno de los afectados que no recibió sus pañales, es importante saber que tenés derecho a reclamar y existen canales establecidos para hacerlo. A continuación, te explicamos todas las opciones disponibles para solucionar este problema.

¿Por qué no llegan los pañales de PAMI?

Según los reclamos recibidos, las principales fallas del sistema incluyen:

Demoras extensas en la recepción de los insumos.

Entregas no concretadas sin explicación.

Problemas de coordinación con los repartidores.

PAMI ha señalado que, en algunos casos, los pañales no se entregan porque no se encuentra a nadie en el domicilio. En estas situaciones, la empresa debe dejar un aviso y volver a presentarse dentro de las 72 horas siguientes. Sin embargo, la magnitud de quejas sugiere fallas generalizadas del sistema que van más allá de casos aislados.

Opciones para reclamar los pañales no entregados

1. Reclamo telefónico: llamar al 138

La forma más directa de iniciar un reclamo es comunicarse con "PAMI Escucha":

Marque 138 desde su teléfono.

Seleccione la opción 0.

Explique su situación al operador.

Solicite seguimiento de su caso.

Este servicio permite realizar la gestión desde su domicilio, sin necesidad de desplazarse.

2. Reclamo presencial en agencias PAMI

Si prefiere la atención personalizada:

Diríjase a la agencia PAMI más cercana (no requiere turno previo).

Presente su reclamo directamente.

Reciba instrucciones sobre el proceso de entrega.

3. Reclamo online por la web oficial

Para quienes prefieren gestionar digitalmente:

Ingrese a www.pami.org.ar/reclamo/panales-adultos

Seleccione el motivo de su reclamo (para falta de entrega, elija "Hay demora en el trámite/autorización por parte de Pami").

Complete el formulario con sus datos.

Siga las instrucciones para finalizar el proceso.

Documentación necesaria para reclamar

Para agilizar cualquier tipo de reclamo, tenga a mano:

Número de afiliado a PAMI (imprescindible).

Comprobantes o notificaciones previas relacionadas con la solicitud de pañales.

Documento Nacional de Identidad.

Información importante sobre la entrega de pañales

Recuerde que:

PAMI entrega hasta 90 pañales por mes a los afiliados que los necesitan.

El envío es gratuito para los beneficiarios.

Los repartidores deben estar identificados con credencial y uniforme.

Es fundamental tener actualizado su domicilio en el sistema de PAMI.

¿Qué hacer si su reclamo no es resuelto?

Si después de utilizar estos canales no obtiene una respuesta satisfactoria, se recomienda:

Persistir en el reclamo mediante el mismo canal elegido.

Probar una vía alternativa (si hizo reclamo telefónico, intente el presencial).

Solicitar el número de seguimiento de su reclamo.

Documentar todas las gestiones realizadas.

La entrega de pañales es un derecho de los afiliados a PAMI que lo necesitan. No dude en ejercer ese derecho mediante los canales oficiales establecidos, ya que se trata de un insumo fundamental para la calidad de vida y dignidad de los jubilados.