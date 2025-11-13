El trámite de PAMI que tenés que hacer antes del 30 de noviembre

El trámite es sencillo y lo hacés con tu médico de cabecera.

Si recibís pañales del PAMI directamente en tu casa, hay una fecha clave que tenés que anotar: 30 de noviembre. Es el plazo límite para renovar la orden médica y asegurarte de que el próximo envío llegue sin problemas a tu puerta. Acá te contamos todo lo que necesitás saber para hacer este trámite simple pero esencial.

¿Por qué es urgente renovar ahora?

El programa de Higiénicos Absorbentes Descartables de PAMI establece que la provisión de pañales debe renovarse cada seis meses. Si ya estás en el sistema, este es el momento de actualizar tu orden. Si dejás pasar la fecha del 30 de noviembre, corremos el riesgo real de que la entrega se interrumpa en diciembre.

La buena noticia es que el trámite es mucho más simple de lo que parece. No necesitás ir a una sede de PAMI ni hacer colas interminables. La solución está en una visita a tu médico de cabecera.

El paso a paso para renovar sin complicaciones

Sacá turno con tu médico de cabecera: Es fundamental que sea el profesional que ya te conoce y sigue tu historia clínica. Solicitá la nueva Orden Médica Electrónica (OME): El médico se encargará de generar la orden en el sistema. Es un proceso rápido que te asegura la continuidad del beneficio por seis meses más. Verificá tus datos: Aprovechá la visita para confirmar que tu domicilio y teléfono estén correctos en el sistema. Esto es clave para que el repartidor pueda encontrarte.

La orden médica se renueva cada seis meses sin excepción.

¿Qué pasa si no renovás a tiempo?

Si no actualizás la orden médica antes del vencimiento, el sistema de PAMI automáticamente da de baja la provisión de pañales. Esto significa que, directamente, no se generará el pedido de entrega para el próximo mes. La interrupción del beneficio puede traer complicaciones innecesarias en tu rutina, especialmente si dependés de estos insumos.

Recomendaciones clave para no tener problemas

Para asegurar que la entrega de los pañales sea siempre oportuna y sin contratiempos, tené en cuenta estas recomendaciones:

Mantené tus datos actualizados: Es fundamental que tu dirección, teléfono y correo electrónico estén correctos en el sistema de PAMI. Cualquier error puede demorar o suspender la entrega.

Cuidado con las estafas: PAMI y la empresa de reparto nunca te van a pedir datos personales, bancarios o claves por teléfono. Si recibís una llamada sospechosa, no des información y reportala inmediatamente.

Ante cualquier duda, contactate: Si tenés problemas con la entrega o con el trámite de renovación, podés comunicarte al 138 (PAMI Escucha y Responde) o acercarte a la agencia PAMI más cercana para recibir asesoramiento directo.

Mantener la renovación al día es simple y te garantiza el acceso continuo a un beneficio esencial para la calidad de vida de muchos afiliados.